الأسهم الأوروبية تتباين عند التسوية مع استمرار التركيز على نتائج أعمال الشركات

تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، مع تلقي مختلف القطاعات الدعم من أرباح الشركات.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.93 نقطة أو بنسبة 0.36% إلى مستوى 537.97 نقطة في نهاية التعاملات، كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 46.45 نقطة أو بنسبة 0.22% إلى مستوى 21552.15 نقطة.



وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 52.52 نقطة أو بنسبة 0.61% عند الإغلاق إلى مستوى 8623.29 نقطة، بينما انخفض مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 14.72 نقطة أو بنسبة 0.19% عند الإغلاق إلى مستوى 7891.68 نقطة.

ويقوم المتداولون بتقييم مجموعة من تقارير نتائج الأعمال لشركات وبنوك مثل Handelsbanken، وAkzoNobel، وCredit Agricole.

وارتفعت أسهم Banco Santander بنسبة 7%، بعد أن أعلن البنك الإسباني عن أرباح ربع سنوية قياسية. وارتفع سهم شركة الأدوية العملاقة جلاكسو سميث كلاين GSK بنسبة 6% بعد رفع توقعات المبيعات طويلة الأجل والإعلان عن أرباح تشغيلية أساسية أعلى للعام بأكمله.

في حين ارتفع سهم Novo Nordisk الدنماركية بأكثر من 4% بعد تجاوز تقديرات الأرباح في الربع الرابع وسط استمرار الطلب القوي على أدوية السمنة، حسب شبكة CNBC.

كما تجاوزت نتائج أعمال شركة النفط الفرنسية الكبرى TotalEnergies التوقعات على الرغم من انخفاض صافي الدخل المعدل للعام بأكمله بنسبة 21%. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 1.6%.