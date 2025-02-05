نورهان: "عملت في التدريس فترة ابتعادي عن الفن.. وسافرت أمريكا 5 مرات للعمل" والعلاج 

حلت الفنانة نورهان كضيفة على برنامج «ورقة بيضا» مع الإعلامية يمني بدراوي على شاشة قناة النهار، والذي تحدثت من خلاله عن بداية دخولها الفن، وكشفت عن رحلة علاجها ومرضها في الفترة الأخيرة، وتفاصيل خاصة بعلاقتها بنجلها الوحيد خاصة بعد تجربة الإنفصال من زوجها.

وبشأن دخولها مجال التدريس قالت، «دخولي مجال التدريس جاء بالصدفة، فكنت أقدم لنجلي في المدرسة، وفوجئت أنهم يعرضوا عليا أن أكون مدرسة لغة إنجليزية، ووقتها كل من حولي عارضني، بسبب أنني سوف أبدا من الصفر، ولكنى كنت أشعر براحة شديدة للقرار لأننى سوف أكون بجوار نجلي، وشعرت أن الله سبحانه وتعالي أعطاني مهارة جديدة أخري فحاولت استغلالها».

وعن عودتها للتمثيل مرة أخري أوضحت السبب، «كنت مع نجلي نشاهد مسرحية أطفال، ووجدت الفنان أشرف طلبة الذي عرض عليا أن أقوم باختبار أداء لدور في مسلسل مأخوذ من نسخة أمريكية، ووافقت على الفور لم أتردد، وبدأت في العودة للحياة الفنية تدريجيًا».

وعن تفاصيل انفصالها عن زوجها قالت، «فضلنا الإنفصال بسبب خلافات بيننا، ووجدت أن طفل يكمل حياة بها طرفين متصارعين طوال الوقت أسوا بكثير من الإنفصال، وأيضًا عندما أكون أنا بخير سوف أعطيه كل حقوقه واجعله أكثر سعادة ».

وعن تفاصيل مرضها قالت، «واجهت أزمة صحية بسبب مشكلة في الجهاز الهضمي، وكنت سوف أجري عمية جراحية في أمريكا ولكني تراجعت، وفي هذه الرحلة اكتسبت أشياء كثيرة منها مقابلتي للفنانة حنان ترك، التي رحبت بي بشكل كبير، وكنا سوف نفتح مشروع لنا في الخارج، ولكن تراجعنا عن الفكرة».