نورهان: حنان ترك مستمرة في أمريكا ولن تعود إلى مصر

حلت الفنانة نورهان كضيفة على برنامج «ورقة بيضا» مع الإعلامية يمني بدراوي على شاشة قناة النهار، والذي تحدثت من خلاله عن بداية دخولها الفن، وكشفت عن رحلة علاجها ومرضها في الفترة الأخيرة، وتفاصيل خاصة بعلاقتها بنجلها الوحيد خاصة بعد تجربة الإنفصال من زوجها.

وعن فكرة رجوع الفنانة حنان ترك إلى التمثيل من جديد قالت، «من واقع تعاملي معاها لا يمكن أن تعود من جديد إلى التمثيل، فهي تربي أسرتها بشكل سليم، وتري أن الأمومة شئ يوازي أهمية العمل، ووقتها شاورت علي ابنتيها أنهن استثمار كبير في حياتها، فهي تعرف جيدًا ماذا تريد ».

وتابعت حديثها، «من الممكن أن أقدم أدوار جريئة طلما الأمر لا يتعلق بشئ غير أخلاقي».