المؤبد لعامل ونجار لاتهامهم بهتك عرض طليقة الأول في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، المستشار شريف مجدي الجندي والمستشار رامه سعد طبيخه والمستشار شريف عبد النبي هجرس، والمستشار محمد اسامة زبيب وكيل النائب العام،وسكرتير المحكمة سعيد عبد العظيم يعقوب، بمعاقبة كل من " م.ك.ع" و" م.م.ع" بالسجن المؤبد عما أسند إليهم والزامتهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامهم بالتعدي على المجني عليها " ن.ا.م".



تعود احداث القضية المقيدة، برقم 8253 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل اول،يفيد بقيام المتهم الأول طليق المجني عليها والمتهم الثاني، بالتعدي عليها بمحل سكنها بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال تواجد المجني عليها " ن.ا.م" ربة منزل، بمسكنها رفقة صغيرها، طرق المتهم الأول" م.ك.ع" عامل، بأنه موهما إياها برغبته في إعطاء مبلغ مالي لنجله الصغير وما أن إستجابت له واستقبلته، حتي اقتحم عليها مسكنها ومكن المتهم الثاني " م.م.ع" نجار، من الدلوف دافعين إياها لداخل حجرتها وقيدا يديها حتي خارت قواها وتعدي عليها المتهم الثاني وهتك عرضها دون رضاها، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمان