برودة طوبة وزعابيب أمشير..الأرصاد تحذر من ذروة الطقس السيء الخميس والج

برودة طوبة وزعابيب أمشير..الأرصاد تحذر من ذروة الطقس السيء غدا الخميس، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تشهد البلاد في الأيام المقبلة انخفاضًا في درجات الحرارة، مع فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وكذلك على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة.

كما حذرت الهيئة من نشاط الرياح على كافة الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 35 و50 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 4 و6 أمتار، والبحر الأحمر، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و4 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة

فيما يلي توقعات درجات الحرارة للأيام القادمة:

الخميس 6 فبراير:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 17°م، الصغرى 10°م.

السواحل الشمالية: العظمى 16°م، الصغرى 11°م.

شمال الصعيد: العظمى 18°م، الصغرى 7°م.

جنوب الصعيد: العظمى 21°م، الصغرى 10°م.

الجمعة 7 فبراير:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18°م، الصغرى 10°م.

السواحل الشمالية: العظمى 17°م، الصغرى 10°م.

شمال الصعيد: العظمى 18°م، الصغرى 6°م.

جنوب الصعيد: العظمى 22°م، الصغرى 10°م.

السبت 8 فبراير:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 19°م، الصغرى 10°م.

السواحل الشمالية: العظمى 17°م، الصغرى 10°م.

شمال الصعيد: العظمى 19°م، الصغرى 7°م.

جنوب الصعيد: العظمى 22°م، الصغرى 11°م.

حالة الطقس الخميس

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة غدا الخميس 17 درجة مئوية وتصل إلى 11 مئوية ليلا، وتسجل الإسكندرية 16 مئوية خلال ساعات النهار.

وشددت الأرصاد الجوية على ضرورة متابعة كافة النشرات والتحديثات الصادرة عن الأرصاد الجوية، واتخاذ التدابير اللازمة والاستعدادات الكافية للحد من تقلبات الطقس والآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



حالة الطقس غدا:

الطقس غدا نشهد فيه استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر، يصاحب ذلك انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار المتفرقة على شمال البلاد.

نصائح للمواطنين بشأن حالة الطقس

مع توقعات الطقس يوم الخميس 6 فبراير، والتي تتضمن انخفاض درجات الحرارة، نشاط الرياح، واضطراب الملاحة، إليك بعض النصائح لمواجهة حالة الطقس:

للأفراد:

ارتداء ملابس دافئة: خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل، مع التركيز على الملابس الثقيلة والطبقات المتعددة. استخدام واقٍ للرأس والأذنين: للوقاية من الرياح الباردة التي قد تزيد الشعور بالبرودة. الابتعاد عن المناطق المكشوفة: لتجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالأتربة. تجنب الخروج إلا للضرورة: خصوصًا لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض التنفسية. الحذر أثناء القيادة: بسبب نشاط الرياح التي قد تؤثر على الرؤية وحركة السيارات. تجنب الوقوف تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية: حيث قد تتأثر بشدة الرياح. الإكثار من المشروبات الدافئة: مثل الشاي، الزنجبيل، القرفة، والسحلب للحفاظ على تدفئة الجسم. ترطيب البشرة والشفاه: لتجنب الجفاف الناتج عن البرودة الشديدة.

لأصحاب المركبات:

القيادة بحذر شديد: بسبب تأثير الرياح على ثبات المركبات، خاصة على الطرق السريعة. التأكد من حالة الإطارات والمكابح: لتجنب الحوادث الناتجة عن انزلاق الطرق. تشغيل المصابيح الأمامية أثناء القيادة: لتحسين الرؤية أثناء الأجواء العاصفة.

لأصحاب الأمراض التنفسية والحساسية: