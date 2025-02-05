اعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال على تشكيل الجانرز الرسمي أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في بطولة كأس كاراباو.

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

ومن المقرر أن يستضيف استاد «جيمس بارك»، مباراة نصف النهائي من كأس رابطة الدوري الإنجليزي «كاراباو»، والتي ستنطلق في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

تشكيل أرسنال الرسمي أمام نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- لويس سكيلي.

وسط الملعب: ديكلان رايس- مارتن أوديجارد- توماس بارتي.

خط الهجوم: جابرييل مارتينلي- تروسارد- كاي هافرتيز.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وستنقل مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد عبر قناة bein Sports 1HD، بتعليق علي محمد علي.