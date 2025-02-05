نصائح للمواطنين لمواجهة موجة طقس الخميس..تحول مفاجئ خلال الساعات القادمة

حالة الطقس غدا الخميس 6 من فبراير 2025.. حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الساعات القادمة، بينما أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في الطبقات العليا من الغلاف الجوي، مما سيؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وزيادة نشاط الرياح بشكل ملحوظ.

ومن المتوقع أن تكون ذروة موجة التقلبات الجوية بعد غد الخميس، إذ ستصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 18 درجة مئوية أو أقل، مما سيزيد من الإحساس بالبرودة مع استمرار الرياح النشطة.

ولفت إلى أن معظم مناطق الجمهورية ستشهد رياحًا تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة، بينما ستصل سرعتها على البحر المتوسط إلى 80 كم/ساعة، ما يؤدي إلى اضطراب كبير في حركة الملاحة وارتفاع الأمواج بين 4 و6 أمتار، مما دفع الهيئة إلى إصدار إنذار بحري خاص بالبحر المتوسط.

كما أشار القياتي إلى أن فرص سقوط الأمطار ستكون متفرقة وبشدة متفاوتة على بعض مناطق شمال الجمهورية، دون أن تصل إلى الغزارة.

أما يوم الجمعة، فمن المتوقع أن تبدأ الرياح في التراجع، إلا أن درجات الحرارة ستظل منخفضة، حيث ستتراوح العظمى في القاهرة بين 17 و19 درجة مئوية، مع استمرار الإحساس بالبرودة، خصوصًا خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

وأكد القياتي أن هذه الأجواء الباردة ستستمر لمدة أسبوع على الأقل، حيث لن تتجاوز درجات الحرارة العظمى 20 درجة مئوية في معظم المناطق، مشيرًا إلى أن الخميس والجمعة سيكونان الأكثر برودة.

ونصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح.

كما أكد أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية تتابع الوضع عن كثب وستصدر تحديثات دورية حول تطورات الطقس.

نصائح لمواجهة حالة الطقس

إليك بعض النصائح لمواجهة حالة الطقس:

للأفراد:

ارتداء ملابس دافئة: خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل، مع التركيز على الملابس الثقيلة والطبقات المتعددة. استخدام واقٍ للرأس والأذنين: للوقاية من الرياح الباردة التي قد تزيد الشعور بالبرودة. الابتعاد عن المناطق المكشوفة: لتجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالأتربة. تجنب الخروج إلا للضرورة: خصوصًا لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض التنفسية. الحذر أثناء القيادة: بسبب نشاط الرياح التي قد تؤثر على الرؤية وحركة السيارات. تجنب الوقوف تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية: حيث قد تتأثر بشدة الرياح. الإكثار من المشروبات الدافئة: مثل الشاي، الزنجبيل، القرفة، والسحلب للحفاظ على تدفئة الجسم. ترطيب البشرة والشفاه: لتجنب الجفاف الناتج عن البرودة الشديدة.

لأصحاب المركبات:

القيادة بحذر شديد: بسبب تأثير الرياح على ثبات المركبات، خاصة على الطرق السريعة. التأكد من حالة الإطارات والمكابح: لتجنب الحوادث الناتجة عن انزلاق الطرق. تشغيل المصابيح الأمامية أثناء القيادة: لتحسين الرؤية أثناء الأجواء العاصفة.

لأصحاب الأمراض التنفسية والحساسية:

تجنب الخروج في الأوقات العاصفة: لأن الأتربة قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض. استخدام الكمامة عند الخروج: لحماية الجهاز التنفسي من الغبار. الاحتفاظ بالأدوية اللازمة: تحسبًا لأي نوبات حساسية أو ضيق تنفس.

لأصحاب القوارب والصيادين:

تجنب النزول إلى البحر: نظرًا لاضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج. متابعة تحذيرات هيئة الأرصاد: لمعرفة التغيرات في حالة البحر.

نصائح عامة:

متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة أي تحديثات جديدة.

تأمين الأغراض الخارجية مثل المظلات وأصص النباتات على الشرفات لتجنب تطايرها بسبب الرياح.

التأكد من إغلاق النوافذ بإحكام لمنع دخول الأتربة والهواء البارد.

باتباع هذه النصائح، يمكنك التعامل مع حالة الطقس يوم الخميس بشكل أكثر أمانًا وراحة.