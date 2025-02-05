" مكافحة العدوى " بالدقهلية تعقد اجتماعها الدورى لبحث مؤشرات الآداء خلال يناير

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت لجنة مكافحة العدوى بمديرية الصحة  ،اليوم، اجتماعها الدورى  مع فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات وذلك لبحث مؤشرات الآداء خلال يناير الماضى 
يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بتعزيز إجراءات مكافحة العدوى، لضمان سلامة المرضى والعاملين فى المنشآت الصحية بالمحافظة.
بدأ  الاجتماع عرض التقييم الإحصائى لإجراءات مكافحة العدوى فى المستشفيات  إلى جانب استعراض التقارير الإشرافية لإدارة مكافحة العدوى بعد إجراء الزيارات الميدانية على المستشفيات المختلفة بالمحافظة.
واستعرض الدكتور هانى حمدى مدير إدارة مكافحة العدوى أهم السلبيات التي تم رصدها بالمستشفيات خلال الشهر الماضى علاوة على المقترحات الخاصة  والخطة التصحيحية بآليات تلافيها.
كما أكد حمدى خلال الاجتماع على تفعيل مبادرة "رعاية" بأقسام الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة حيث تناول بالشرح مؤشرات أداء المبادرة وكذلك المهام والمسؤوليات.
واختتم الاجتماع بتدريب الحضور على السياسات التخصصية بأقسام الرعاية المركزة.وايضًا بتكريم المتميزين من العاملين بفرق مكافحة العدوى ومن مقدمي الخدمة الصحية.
 

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