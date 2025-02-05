عاجل.. تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي أمام آرسنال في كأس الكاراباو

الفجر الرياضي
نيوكاسل يونايتد وآرسنال
نيوكاسل يونايتد وآرسنال

أعلن إيدي هاو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أرسنال، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس كاراباو.

موعد مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس كاراباو

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

txt

تشكيل أرسنال الرسمي أمام نيوكاسل يونايتد

txt

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليجانيس في كأس ملك إسبانيا

تشكيل نيوكاسل يونايتد الرسمي أمام أرسنال

حراسة المرمى: دوبرافيكا.

خط الدفاع: تريبير، لويس هال، تشار، بوتمان.

وسط الملعب: تونالي، ميرفي، برن.

خط الهجوم: إلكسندر إيزاك، أنتوني جوردان، برونو.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وستنقل مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد عبر قناة bein Sports 1HD، بتعليق علي محمد علي.

ads

الأكثر قراءة

عاجل | الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة.. "الشعبة" تكشف توقعاتها للفترة المقبلة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

عاجل.. الحكم محمود البنا يتقدم ببلاغ ضد أحمد حسام ميدو

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × نيوكاسل يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

شاهد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد | كأس الرابطة الإنجليزية

البسوا تقيل..الأمطار تضرب المحافظات بقوة.. الأرصاد تحذر من تقلبات حادة في الطقس الخميس

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية