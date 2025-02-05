بعرض خرافي.. آرسنال يخطط لخطف هدف برشلونة في الصيف

بدأت إدارة آرسنال، التحرك للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإسباني وذلك في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط هجوم "الجانرز".

يرغب نادي آرسنال، في ضم نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو والذي كان هدفًا لإدارة برشلونة في الصيف الماضي.

وحسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية فأن إدارة آرسنال على استعداد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز والبالغ قيمته 60 مليون يورو في الصيف.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن إدارة آرسنال عرضت على نيكو ويليامز عقدًا ضخمًا لإقناعه برفض برشلونة والقدوم إلى الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن نادي برشلونة قد حاول التعاقد مع نيكو ويليامز ولكن إدارة أتلتيك بلباو رفضت العرض المقدم.