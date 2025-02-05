الضرائب: إجراءات استثنائية لدعم الممولين الذين واجهتهم صعوبات تقنية عند تقديم الإقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات

الاقتصاد
بوابة الفجر

في إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين ودعمهم في الامتثال الضريبي، أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن اتخاذ إجراءات استثنائية لتخفيف الأعباء على الممولين الذين واجهتهم صعوبات تقنية عند تقديم الاقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات وخاصة ممولي المرحلة الثامنة بمنظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات،  نظرًا للصعوبات التي واجهتهم في عملية الربط على المنظومة.

أوضحت رئيس المصلحة، أنه سيتم السماح لهؤلاء الممولين بتقديم الاقرار بالتسوية السنوية لضريبة المرتبات دون توقيع أي عقوبات نتيجة التأخير في تقديم الإقرار،  حتى نهاية شهر فبراير الجاري، بشرط سداد الضريبة المستحقة، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بمبدأ الشراكة بين المصلحة والممولين، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحفيز الالتزام الطوعي بسداد الضرائب.

وأشارت، إلى أن المصلحة مستمرة في تقديم الدعم الفني والتقني لكافة الممولين، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مجانية، بالإضافة إلى إتاحة دليل إرشادي شامل حول خطوات الربط على منظومة توحيد أسس احتساب ضريبة المرتبات والأجور، وذلك عبرالموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، كما يتم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395

ودعت رئيس المصلحة، جميع الممولين إلى الاستفادة من هذه التيسيرات والالتزام بسداد الضرائب المستحقة وتقديم الإقرار بالتسوية السنوية عن ضريبة المرتبات، مؤكدة أن مصلحة الضرائب المصرية تعمل دائمًا على تطوير خدماتها وتحقيق التحول الرقمي بمنتهي الكفاءة والشفافية.

إجراءات استثنائية ئيس مصلحة الضرائب المصرية استثنائية الاعباء التحول أعلن احتساب اتخاذ اجراءات التسوية السنوية الضرائب المستحقة الضر الثامنة

مواد متعلقة

وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى

وزير الإسكان يتفقد "كمبوند مزارين" بمدينة العلمين الجديدة

جهاز حماية المستهلك يُثمن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اليوم بشأن إصداره عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات

طارق شكري عضوًا في اللجنة الاستشارية لتطوير السياسات العقارية ومواجهة تحديات القطاع

عاجل| مصر تحصل على 1.5 مليار دولار لتأمين واردات السلع التمونية والبترول

غرفة صناعة التكنولوجيا " CIT " تبحث تعزيز الشراكة مع غرفة الرياض وبناء شراكات اقتصادية قوية

ڤودافون مصر تُجدد شراكتها الحصرية مع أنغامي وOSN+ لتقديم تجربة ترفيهية استثنائية لعملائها

وزير التموين والتجارة الداخلية يفتتح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان لتوفير السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة
ads

الأكثر قراءة

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × نيوكاسل يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد | كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل|البيت الأبيض يُعلن عن خطة أمريكية مرتقبة بشأن غزة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

إدارة ليفربول تتلقى تحذيرًا بشأن صلاح

عاجل.. الحكم محمود البنا يتقدم ببلاغ ضد أحمد حسام ميدو