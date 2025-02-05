نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول محافظة سوهاج ONLINE بـ الاسم أو رقم الجلوس

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بوابة الفجر

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، ويمكن للطلاب والطالبات الحصول على نتائجهم برقم الجلوس أمورهم مؤكدا على ضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربًا عن شكره للعاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، مشيرا إلى أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة.

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية بلغ 94 ألف 327 طالب وطالبة، حضر منهم 93 ألف و807 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحون الحاصلون على 50% فأكثر 58 الف 387 طالب وطالبة بنسبة نجاح 62%، مشيرا إلى أن إدارة البلينا حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 82%، تليها إدارة دار السلام بنسبة نجاح 81%، فيما جاءت إدارة جرجا في المركز الثالث بنسبة نجاح 72%.

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نتيجتك ظهرت | رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج لعام 2025 بالرقم القومي

وأوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه يمكن الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط على الرابط التالي من هنــــــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج بالاسم

 

 

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية حسب نسب النجاح كالتالي:

 

- إدارة البلينا التعليمية في المركز الأول بنسبة نجاح 82%.

 

- إدارة دار السلام التعليمية في المركز الثاني بنسبة نجاح 81%.

 

- إدارة جرجا التعليمية في المركز الثالث بنسبة نجاح 72%.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2025

 

مجموع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الفصل الدراسي الأول هو 140 درجة موزعة كما يلي:

 

 

المادة

 

 

 

 

الدرجة

 

 

 

 

اللغة العربية

 

 

 

 

40 درجة

 

 

 

 

اللغة الانجليزية

 

 

 

 

30 درجة

 

 

 

 

الدراسات الإجتماعية

 

 

 

 

20 درجة

 

 

 

 

الرياضيات

 

 

 

 

30 درجة

 

 

 

 

العلوم

 

 

 

 

20 درجة

 

 

 

 

مجموع درجات نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 الترم الأول

 

 

 

 

140 درجة

 

 

كيفية تقديم تظلمات على نتيجة الشهادة الاعدادية

 

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024، فور إعلان مديرية التربية والتعليم فتح باب التظلمات، من خلال الخطوات والضوابط التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

 

 

 

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