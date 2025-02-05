نيسان مصر تنظم تجربة قيادة متكاملة للسيارة نيسان Navara الجديدة في السوق المصري

نظمت نيسان مصر تجربة قيادة حصرية للسيارة نيسان Navara الجديدة في السوق المصري بحضور ممثلي كبرى وسائل الإعلام وشركاء نيسان مصر، الذين استكشفوا عن قرب أحدث طراز للبيك أب القوية التي تتمتع بقدرة عالية على التحمل، والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العمل والاستخدامات المتنوعة.

تم الكشف نيسان Navara لأول مرة خلال قافلة "Nissan Daring Africa 2024" التي أطلقتها نيسان في نهاية العام الماضي احتفالًا بإرثها الممتد لأكثر من 60 عامًا في إفريقيا، وهي قافلة من سيارات نيسان Navara انطلقت في رحلة شيقة ممتدة بلغت أكثر من 8000 كم من أقصى جنوب القارة في مدينة نيلسبرويت في جنوب إفريقيا - مرورًا بثمان دول أفريقية - لأقصى الشمال وصولًا للقاهرة، حيث أظهرت خلال الرحلة كفاءتها العالية في مواجهة التضاريس الوعرة والظروف المناخية القاسية، حيث أكملت القافلة المسار دون أي أعطال أو الحاجة إلى صيانة، مما يعكس مستوى الاعتمادية والقدرة الفائقة التي تتمتع بها.

يعكس إطلاق نيسان Navara في مصر التزام الشركة تجاه إفريقيا، عن طريق تقديم حلول تتناسب مع جميع الظروف البيئية والتضاريسية في القارة، خاصة وأن Navaraتتميز بقدرتها على الأداء في ظل أصعب الظروف، ولذلك تعتبر Navara سيارة أفريقية بامتياز، حيث يتم تصنيعها في مصنع نيسان في روزلين بجنوب إفريقيا والذي يعد مركزًا إقليميًا لتصنيع سيارات نيسان للنقل الخفيف في إفريقيا، وتصديرها للعديد من الأسواق الأفريقية.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة نيسان مصر، بأن نيسان تسعى لتعزيز السوق المصري من خلال تقديم سيارات تجارية عملية، حيث تعتبر السيارة Navara منافس قوي في فئتها بالسوق المصري هذا إلى جانب سعرها التنافسي. وأضاف أن الشركة تركز على تقديم منتجات تتسم بالأداء القوي والتقنيات المتطورة التي تمكّنها من تخطي الطرق الصعبة والوعرة. وتعد نيسان Navara مثالًا على ذلك، بما في ذلك قدرتها العالية على التحمل والأداء المتميز في الظروف الصعبة.

تجسد Navara فلسفة نيسان: "في أي تضاريس، وفي أي وقت"، حيث تتميز بمتانتها للتغلب على كل التحديات التي تفرضها الطرق غير الممهدة وتضاريس إفريقيا المتنوعة وتم تصميمها لتحقيق أفضل أداء في ظل ظروف القيادة الشاقة. حيث تتميز بهيكل فولاذي معزز وأنظمة أمان متطورة لتوفير أقصى درجات الحماية.

توفر السيارة ثبات تام وأداء متميز على الطرق السريعة الممهدة أو الوعرة. وسواء كان السائق يتعامل مع ظروف عمل شاقة أو يقوم بمغامرة على الطرق غير الممهدة، فإن التصميم المتطور لـلسيارة Navara يوفر اعتمادية وقوة لا مثيل لهما.

وتمثل تجهيزات السلامة والأمان إحدى أهم مزايا نيسانNavara، حيث تم تجهيزها بسبع وسائد هوائية في معظم الفئات، وسائد هوائية مزدوجة للسائق والراكب الأمامي ووسائد جانبية لحماية قصوى وتجربة قيادة آمنة، والوسائد الهوائية الستارية الجانبية، بالإضافة لوسادة هوائية أمامية لحماية الجزء السفلي من كابينة القيادة، ويضمن هذا النظام المتكامل أعلى مستويات الأمان وراحة البال والثقة لجميع الركاب في كل رحلة.

تم تزويد Navara بتقنيات فرامل متقدمة بما في ذلك نظام مانع انغلاق الفرامل ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD ونظام مساعدة الفرامل، وتعمل هذه التقنيات بسلاسة مع أقراص الفرامل الأمامية الهوائية والفرامل الخلفية الأسطوانية لتوليد قوة توقف مثالية، هذا بالإضافة لنظام الفرامل مانعة الانزلاق B-LSD. تشمل نُظم الأمان أيضا نظام التحكم الديناميكي بالسيارة VDC، ونظام المساعدة عند بدء التحرك على المنحدرات، ونظام التحكم في نزول المنحدرات HDC، ونظام استقرار السيارة الذي يساعد على ثبات القيادة أثناء الجر، كما يوفر نظام الحماية ضد السرقة (المانع للحركة) مستوى إضافيًا من الأمان، إلى جانب غلق الأبواب أوتوماتيكيًا وأحزمة أمان أمامية ثلاثية النقاط ELR مجهزة بشدادات مسبقة ومحددات للقوة وتنبيه لربط الحزام، مما يرفع معايير السلامة والحماية لكل من السائق والركاب..

وتحت غطاء نيسان Navara الجديدة يوجد محرك ديزل تيربو سعة 2.5 لتر بقدرة 187 حصانًا وعزم دوران 450 نيوتن متر في طرازات الكابينة المزدوجة SE وLE، كما تصل قدرة المحرك إلى 161 حصانًا وعزم دوران 403 نيوتن متر في طراز الكابينة الفرديةXE، مما يجعله أحد أقوى المحركات في فئته. وبالنسبة لناقل الحركة، زودت طرازات الكابينة الفردية والمزدوجة XE بناقل حركة يدوي ـ6 سرعات، وطرازات الكابينة المزدوجة SE وLE بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات، مما يجعل Navara رفيقًا محل ثقة للعمل والترفيه على حد سواء كما يمكن الاعتماد عليها للقيام بالكثير من العمل لأنها تتحمل بشكل كبير مقارنة بالكثير من الأنواع الاخرى. تبلغ حمولة الكابينة الفردية 1182 كجم، والكابينة المزدوجة 1030 كجم.

السيارة مزودة بمعايير متقدمة وأداء قوي، ما يجعلها الخيار الأمثل للمستهلك المصري، بفضل قدرتها على التعامل مع التضاريس الصعبة، وملائمتها للاستخدام في بيئات متعددة. كما تم تصميم السيارة لتوفير أقصى درجات السلامة والأمان إلى جانب القوة، لضمان تجربة قيادة استثنائية لجميع العملاء في مصر.

وبذلك، تمثل Navara خطوة جديدة في مسيرة نيسان مصر نحو ترسيخ مكانتها الرائدة في قطاع السيارات، حيث تضع السيارة معاييرًا جديدة من خلال دمج خبرات نيسان العالمية وفهمها التام لاحتياجات السوق المحلي.