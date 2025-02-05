تاكاشي سيميا: ندعم الطلاب المصريين من خلال توفير آلات حاسبة علمية موثوقة بتكنولوجيا متطورة

استضافت شركة كاسيو الشرق الأوسط وإفريقيا، الشركة الإقليمية التابعة لـ Casio Computer Co.، Ltd.، بالتعاون مع شركة كايرو تريدينج – الموزع المعتمد لمنتجات كاسيو في مصر – حدثًا خاصًا في القاهرة للاحتفال بمرور 50 عامًا من الشراكة الناجحة، جمع الحدث قادة الصناعة، والتجار المصريين، للاحتفاء بالتعاون الممتد لعقود والالتزام المشترك بتوفير آلات حاسبة أصلية وعالية الجودة للسوق المصري.

التزام كاسيو بدعم التعليم والمهنيين في مصر

وبهذه المناسبة قال تاكاشي سيمية، المدير العام لشركة كاسيو الشرق الأوسط وإفريقيا في تصريحات خاصة لـ "الفجر": "في كاسيو، ومن خلال شراكتنا مع كايرو تريدينج، نساهم في المجتمع المصري عبر تطوير وتوريد منتجاتنا وفقًا لفلسفة شركتنا القائمة على ‘الإبداع والمساهمة’"، وعلى مدار العقود الماضية، دعمنا الطلاب المصريين من خلال توفير آلات حاسبة علمية موثوقة وعالية الجودة، كما قدمنا حلولًا تكنولوجية متطورة للمهنيين عبر مجموعة واسعة من الآلات الحاسبة العملية".

وتابع تاكاشي: "لقد كان التعاون الوثيق مع كايرو تريدينج وشبكة موزعينا المتخصصين أمرًا أساسيًا في تعزيز وجودنا في السوق المصري، إلى جانب جهودنا المستمرة في مكافحة الأجهزة المزيفة والمقلدة من خلال برامج تدريبية للمعلمين وحملات توعية تسويقية."

وشهد الحدث عرضًا خاصًا لتاريخ كاسيو في تطوير أدوات موثوقة وسهلة الاستخدام، بدءًا من النماذج الكلاسيكية للآلات الحاسبة وصولًا إلى أحدث الإصدارات التي تلبي احتياجات السوق المصري اليوم.

توسع كاسيو في السوق المصري وخطط مستقبلية

أكد تاكاشي سيميا، أن السوق المصري يمثل أهمية استراتيجية لكاسيو عالميًا، نظرًا للتركيبة السكانية الشابة في مصر وموقعها المحوري في القارة الإفريقية، مما يجعلها واحدة من أكبر أسواق كاسيو في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن كاسيو تسعى إلى التوسع المستمر في السوق المصري من خلال تنويع المنتجات وزيادة عددها، وهو ما ساهم في تعزيز ريادتها في قطاع الآلات الحاسبة العلمية.

وأضاف: "عقب تحرير سعر الصرف، اتخذنا العديد من الإجراءات بالتعاون مع شريكنا في مصر، كايرو تريدينج، لدعم الطلاب، حيث عملنا على الزيادة التدريجية للأسعار لتخفيف الأثر على المستهلكين، إلى جانب إطلاق عروض خاصة مع بداية العام الدراسي، والتعاون مع شركائنا لتوفير خدمات التقسيط لتسهيل شراء منتجات كاسيو."

كايرو تريدينج: نضمن وصول الآلات الحاسبة الأصلية للطلاب

من جانبه، أكد وسام الخانجي، المدير العام لشركة كايرو تريدينج، على أهمية توفير المنتجات الأصلية للسوق المصري، قائلًا: "في كايرو تريدينج، لا يقتصر دورنا على التوزيع فقط، بل نضمن وصول الآلات الحاسبة الأصلية من كاسيو إلى الفصول الدراسية وأماكن العمل المصرية، مما يمنح الطلاب والمهنيين منتجات يمكنهم الاعتماد عليها بكل ثقة."

وأشار الخانجي إلى أن كاسيو تستحوذ على الحصة السوقية الأكبر في مصر، مما يجعلها العلامة التجارية الأولى في مجال الآلات الحاسبة العلمية.

كما أوضح أن أكثر من 50% من سكان مصر من الشباب، وهو ما يخلق طلبًا متزايدًا على منتجات كاسيو التعليمية والمهنية، رغم أنها تعد منتجات طويلة العمر حيث يتوارثها الأجيال جيلًا بعد جيل.

وكشف وسام الخانجي، عن خطط كايرو تريدينج للتوسع في السوق المصري، قائلًا: "نسعى إلى زيادة حجم أعمالنا وتنويع منتجاتنا، وندرس حاليًا إمكانية التصنيع المحلي لبعض المنتجات الإلكترونية في مصر، مما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي ويوفر حلولًا أكثر تنافسية للمستهلكين."

استراتيجية لمواجهة التحديات الاقتصادية

ولفت الخانجي، إلى أن السوق المصري تأثر بارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى زيادة الأسعار بنحو 50%، إلا أن المستهلك بدأ في التكيف مع الأسعار الجديدة منذ العام الماضي.

وأضاف: "نعمل جاهدين على تخفيف أثر أرتفاع الأسعار على المستهلك، من خلال تقديم عروض خاصة، والتعاون مع شركات التمويل الاستهلاكي لتوفير خيارات تقسيط ميسّرة لمنتجات كاسيو."