إدارة ليفربول تتلقى تحذيرًا بشأن صلاح

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حذر آلان شيرر أسطورة الدوري الإنجليزي، فريق ليفربول من أن نجم الفريق محمد صلاح قد يتأثر قريبًا بعدم الوضوح المستمر بشأن مستقبله على المدى الطويل، في ظل عدم توصل الطرفين لاتفاق على تجديد التعاقد بينهما.

ويمر صلاح بأحد أفضل مستوياته منذ انضمامه إلى ليفربول إذ سجل 25 هدفًا وصنع 17 تمريرة حاسمة في 33 مباراة منها 20 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومع ذلك، لا يزال موقف اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا غامضًا بشأن توقيع عقد جديد في أنفيلد، ومن المتوقع أن يرحل في صفقة مجانية بنهاية الموسم الجاري.

ويعتقد شيرر، الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز، أنه كلما طال أمد عدم استقرار وضع صلاح، زاد احتمال تسلل الشك إلى ذهن اللاعب، وينطبق نفس الشيء على فان دايك وألكسندر أرنولد.

وقال شيرر: كان أرني سلوت يتحدث عن وضع العقد مع صلاح والسؤال الكبير هو: ماذا سيحدث؟. بصراحة ليس لدي أدنى فكرة عن سبب التأخير، ولماذا لم يوقع.

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تطورات جديدة تخص وضع محمد صلاح مع ليفربول

وأضاف: قلت قبل بضعة أشهر أنه عندما يحين شهر يناير وفبراير ومارس، بصفتك رياضيًا من النخبة، يجب أن تفكر في ذلك طوال الوقت ولكن إذا كنت تقترب من نهاية عقدك ولم توقع بعد، فيجب أن يكون هناك جزء صغير منك يفكر "ماذا لو حدث الأسوأ هنا؟" من حيث الإصابات.

وزاد شيرر: لا أعرف ما يفكرون فيه، لكن هذا لا يؤثر على صلاح أو ليفربول حتى الآن.

ومن ناحية أخرى، يعتقد شيرر أن صلاح سيكون المرشح الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية العام المقبل إذا فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وأتبع: سجل صلاح هدفين آخرين أمام بورنموث ويقضي موسمًا رائعًا، إذا فاز ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، فقد يكون مرشحًا للفوز بالكرة الذهبية.

وختم شيرر: كيف يمكن إيقافه؟ ربما بقليل من الحظ، من الصعب حقًا إيقافه

 

إدارة ليفربول أرنولد آرني سلوت آلان شيرر

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