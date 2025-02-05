الجمعية الوطنية الفرنسية ترفض قرار حجب الثقة عن الحكومة

عربي ودولي
علم فرنسا - أرشيفية
علم فرنسا - أرشيفية

رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية قرار حجب الثقة عن الحكومة، الذي اقترحته المعارضة اليسارية، حسبما جاء في نتائج التصويت خلال جلسة الجمعية.

وصوت 128 نائبا فقط لصالح القرار، في حين يتطلب التصويت بسحب الثقة أصوات 289 على الأقل من أصل 577 عضوا في الجمعية الوطنية.

وقدم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري مشروع قرار حجب الثقة عن الحكومة في الجمعية بعد أن اعتمد رئيس الوزراء فرانسوا بايرو ميزانية 2025 على مسؤوليته الخاصة، متجاوزا البرلمان.

وشهدت فرنسا خلال عام 2024 تغيير أربعة رؤساء وزراء، وهو رقم قياسي في التاريخ الفرنسي. بعد حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية استثنائية في يوليو، والتي لم تحصل فيها أي كتلة على أغلبية مطلقة، حيث عجز الرئيس إيمانويل ماكرون عن تعيين رئيس وزراء جديد لمدة 50 يوما.

واستمرت آخر حكومة فرنسية لمدة ثلاثة أشهر فقط، قبل أن يتم إقالتها مع رئيس الوزراء ميشال بارنييه عبر تصويت بحجب الثقة من المعارضة – وهي المرة الأولى منذ عام 1962.

إجراء انتخابات برلمانية الجمعية الوطنية الفرنسية ايمانويل ماكرون ميشال بارنييه
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × نيوكاسل يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد | كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل|البيت الأبيض يُعلن عن خطة أمريكية مرتقبة بشأن غزة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

إدارة ليفربول تتلقى تحذيرًا بشأن صلاح

عاجل.. الحكم محمود البنا يتقدم ببلاغ ضد أحمد حسام ميدو