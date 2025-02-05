عاجل - مفاجأة في سعر الذهب الآن Golden Price.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

الاقتصاد
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21

عاجل - مفاجأة في سعر الذهب الآن Golden Price.. عيار 21 يسجل هذا الرقم، سعر الذهب اليوم.. في تطور ملحوظ خلال التعاملات المسائية شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء، انخفاضًا بنحو 10 جنيهات في الجرام، وذلك في التعاملات المسائية مقارنة بمستوى الأسعار في منتصف اليوم. 

ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء

من جانب آخر، سجل سعر الذهب في مصر مستويات قياسية اليوم، حيث تجاوز جرام الذهب عيار 21 لأول مرة حاجز 4000 جنيه، ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024. جاء هذا الارتفاع الكبير نتيجة لعدة عوامل مؤثرة على أسعار الذهب عالميًا، أبرزها الارتفاع المستمر في الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، إضافة إلى التوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، اللتين تعدان أكبر اقتصاديين في العالم.
انخفاض سعر الذهب اليوم الأربعاء في المساء

على الرغم من الارتفاع القياسي الذي شهدته أسعار الذهب في بداية اليوم، إلا أنه مع حلول المساء، انخفضت الأسعار بنحو 10 جنيهات للجرام في السوق المحلي. وتعتبر هذه التقلبات في الأسعار نتيجة للتأثر بالعوامل الاقتصادية المحلية والدولية، التي تشهد تغييرات مستمرة تؤثر على سوق الذهب في مصر.

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أسعار الذهب في مصر اليوم:

   سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 14: انخفض سعره إلى 2673 جنيهًا للجرام.
   سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 18: تراجع إلى 3437 جنيهًا للجرام.
   سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 21: سجل انخفاضًا إلى 4010 جنيهًا للجرام.
   سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 24: انخفض إلى 4583 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

العيارالبيع (£)الشراء (£)
عيار 244،6004،554
عيار 224،2174،175
عيار 214،0253،985
عيار 183،4503،416
عيار 142،6832،657
جنيه ذهب32،60032،056
أونصة144،740142،354

أسعار السبائك الذهبية الصغيرة اليوم الأربعاء 5 فبراير 2025

المنتجالوزنالسعر (EGP)
أونصة ذهب عيار 2431.1 جرام144،740.00
سبيكة ذهب عيار 240.25 جرام1،260.00
سبيكة ذهب عيار 240.5 جرام2،410.00
سبيكة ذهب عيار 241 جرام4،660.00
سبيكة ذهب عيار 242.5 جرام11،635.00
سبيكة ذهب عيار 245 جرام23،270.00
سبيكة ذهب عيار 2410 جرام46،540.00
سبيكة ذهب عيار 2415.55 جرام72،370.00
سبيكة ذهب عيار 2420 جرام93،080.00
سبيكة ذهب عيار 2425 جرام116،350.00
سبيكة ذهب عيار 2450 جرام232،700.00
سبيكة ذهب عيار 24100 جرام465،400.00

تأثير التوترات التجارية العالمية:

تتأثر أسعار الذهب بشكل رئيسي بالظروف الاقتصادية العالمية، ومن أهم العوامل التي تؤثر على سعر الذهب هي التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين. تساهم هذه التوترات في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى رفع أسعار المعدن النفيس عالميًا، وبالتالي تؤثر في الأسعار المحلية.

التوقعات المستقبلية:

من المتوقع أن يستمر سوق الذهب في مصر في تقلباته خلال الفترة المقبلة، حيث تتفاوت الأسعار بناءً على العوامل الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية المحلية التي قد تؤثر في قيمة الجنيه المصري وأسعار المعادن النفيسة.

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