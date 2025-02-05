زعيم حزب فرنسي يدعو إلى محاكمة فون دير لاين

دعا زعيم حزب الوطنيين الفرنسي فلوريان فيليبو محاكمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على خلفية فضائح الفساد في الاتحاد الأوروبي.

وكتب فيليبو عبر حسابه على منصة "إكس": "أورسولا تريد إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا في الوقت الذي أصبح فيه السلام ممكنا".

وأضاف: "ما نريده هو محكمة خاصة لأورسولا فون دير لاين بسبب فساد الاتحاد الأوروبي وسرقة سيادتنا".

وفي وقت سابق، اتهمت فون دير لاين روسيا "بارتكاب جريمة حرب"، وقالت إن "الأسس القانونية وضعت لإنشاء محكمة خاصة ضد روسيا".

يذكر أنه في أواخر نوفمبر الماضي، بدأت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ جلسات الاستماع في قضية المراسلات الهاتفية بين فون دير لاين ومدير عام شركة "فايزر" ألبرت بورلا.