عاجل ورسميًا -الأهلي يحسم الجدل..علي معلول رسميًا داخل قائمة الأهلي(التفاصيل الكاملة)

الأهلي يحسم الجدل..علي معلول رسميًا داخل قائمة الأهلي (التفاصيل الكاملة). علي معلول داخل قائمة الأهلي رسميًا.

نهاية الجدل.. علي معلول مستمر مع الأهلي

علي معلول ويُدرج في القائمة المحلية حسم النادي الأهلي موقف نجمه التونسي علي معلول، حيث أعلن رسميًا عن إشراكه في القائمة الرسمية للفريق ليستمر ضمن صفوف الفريق خلال الستة أشهر المقبلة.

وجاء ذلك بعد جدل واسع حول إمكانية استمرار علي معلول مع الأهلي، وانتهى الجدل بإعلان النادي الأهلي إشراك علي معلول في قائمة الفريق.

معلول في القائمة المحلية رسميًا

بالتزامن مع إعلان النادي الأهلي ادخال علي معلول قائمة الأهلي رسميًا قام الأهلي رسميًا بتسجيل علي معلول في قائمته المحلية، ليكون متاحًا للمشاركة في مباريات الدوري المصري الممتاز، وكذلك في المنافسات القارية.

ويأتي ذلك بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في وتر أكيليس خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

علي معلول

رد فعل اللاعب والجهاز الفني عقب وجود علي معلول مع قائمة الأهلي

عبّر معلول عن سعادته بالاستمرار مع الأهلي، مؤكدًا أنه يعتبر النادي بيته الثاني، وأنه يسعى لتحقيق المزيد من البطولات.

كما أعرب الجهاز الفني عن سعادته بوجود علي معلول مع الأهلي خاصة مع اقتراب المواجهات الحاسمة للفريق في الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا.

جماهير الأهلي تحتفل بالخبر علي معلول مستمر مع الأهلي

لاقى خبر التجديد صدى واسعًا بين جماهير الأهلي، التي احتفت باستمرار أحد أكثر اللاعبين المحبوبين في الفريق.

وعبّرت الجماهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتها بالقرار، معتبرة أن معلول يمثل قيمة كبيرة بفضل خبرته وإمكانياته الفنية العالية.

جاهزية علي معلول لمواصلة المشوار بهذا الخبر

يغلق الأهلي ملفًا هامًا قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث يطمح الفريق للحفاظ على لقبه المحلي والمنافسة بقوة على دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل الجميع أن يكون لمعلول دور بارز في تحقيق هذه الأهداف، بفضل خبرته الكبيرة وإمكانياته المميزة.

الأهلي ينفي إصابة علي معلول مجددًًا قبل مواجهة بتروجيت

أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، اليوم الأربعاء، عدم صحة الأنباء المتداولة حول تعرض الظهير الأيسر التونسي، علي معلول، لإصابة جديدة بقطع في وتر أكيليس.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى إصابة معلول خلال التدريبات الأخيرة استعدادًا لمباراة الفريق أمام بتروجيت، المقررة غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.