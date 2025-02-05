رئيس لجنة الانضباط: استقالتي نهائية.. وقضيت في كل الشكاوي بحيادية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كشف المستشار محمد شيرين فهمي رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أنه تقدم باستقالة رسمية من منصبه إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وهي نهائية ولا رجعة فيها.

وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي في تصريحات لبرنامج ستاد المحور تقديم الإعلامي خالد الغندور: "أرسلت استقالة مسببة للعرض على أعضاء الجمعية العمومية ولن أكشف عنها في وسائل الإعلام".

وتابع المستشار محمد شيرين فهمي:"أستطيع أن أقول أني قضيت في كل الشكاوي بحيادية وأشعر براحة ضمير وأسباب عدم استمراري لن أفصح عنها ولن أعلق أكثر من ذلك".

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