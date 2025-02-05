عاجل.. قيد علي معلول في قائمة الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن قيد الدولي التونسي علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بقائمة الفريق بعد تداول عدة أخبار بعدم قيده لرغبة مارسيل كولر بتدعيم خط الهجوم.

وأعلن الإعلامي أحمد شوبير عبر قناة الأهلي عن قيد الدولي التونسي علي معلول بقائمة الفريق لاستكمال مشواره الكبير مع القلعة الحمراء ووسط حب جماهير النادي له.

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عاجل ورسميًا -الأهلي يحسم الجدل..علي معلول رسميًا داخل قائمة الأهلي(التفاصيل الكاملة)

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عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

وكان الدولي التونسي علي معلول نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي قد تعرض لإصابة قوية بوتر اكيليس والتي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة وعاد منذ أشهر وهو جاهز تماما للمشاركة بالمباريات القادمة بمختلف البطولات بعد قيده رسميا بالقائمة الخاصة بالمارد الأحمر.

الأهلي معلول

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