محافظ الأقصر يعقد أولي جلسات المجلس الصحي لهيئات القطاع الطبي في مقر هيئة الرعاية الصحية

استقبل الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، ومديري أفرع الهيئات الصحية بالمحافظة، لانعقاد أعمال المجلس الصحي الأول بمقر فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة برئاسة محافظ الأقصر ومقرر المجلس مدير فرع هيئة الرعايه الصحية

وقد استهل المحافظ زيارته بعمل جولة بمختلف أقسام الفرع تعرف خلالها على طبيعة العمل بالهيئة والإدارات المختلفه بها بدءا من غرفة الشبكة الوطنية للطوارىء حيث تعرف على أنظمة العمل بها بالإضافة إلى تفقده مكاتب العاملين والتعرف عليها

و أعرب المحافظ عن سعادته بزيارته الاولي لفرع الهيئة وعن انعقاد المجلس الصحي للمره الأولى مشيرًا إلى توليه رئاسة المجلس إيمانًا منه بأهمية تلك الاجتماعات في تقديم حلول فعالة للتحديات التي تواجه المواطنين في تلقي الخدمات الصحية.



وأوضح محافظ الأقصر بأن تكامل دور الهيئات الصحية بالمحافظة في خدمة المواطنين هو الهدف الأسمى لتلك المجالس حيث أن رضاء المواطنين هو أولى أولويات الدولة بشكل عام والقطاع الصحي بشكل خاص

وفي ذات السياق قدم الدكتور محمد شعبان الشكر لسيادة المحافظ لدعم ومشاركة المحافظة في الأحداث والفاعليات الهامه بالقطاع الصحي، كما قدم الشكر لأعضاء المجلس من الحضور لتعاونهم وسعيهم لخدمة المواطنين في القطاع الطبي

فيما اشتملت أهم محاور المجلس حول:

▪️مناقشة سبل التعاون بين الهيئات مقدمي الخدمة الصحية وتوصيات حلول للتحديات التي تواجهها

▪️استكمال افتتاح المشروعات الحالية وعلى رأسها طوارئ المجمع الدولي

▪️زيادة الطاقة الاستيعابيه لأسرة العناية المركزة بالمحافظه

▪️سرعة العمل بالمراكز المتميزة ضمن منظومة التامين الصحي الشامل

▪️تعزيز الاستفادة من المبادرة الصحية ليشعر بها كل مواطن والتعاون بين مديريه الصحة وهيئة الرعاية الصحية لوصول المبادرة لكافة أنحاء المحافظة من خلال تقديمها بوحدات ومراكز طب الاسرة التابعة للهيئة

▪️الإعلان عن الخدمات والإنجازات الصحية التي تتم بالمحافظة ووصول الانتشار الإعلامي والتوعية للمواطنين من أهالي محافظه الأقصر

▪️تفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لرفع كفاءة الخدمات الصحية والتعاون بين الهيئات ضمن مبادرة "من حقك أن تختار" التي تتيح الفرصه للمنتفع في أختيار مقدم الخدمة الصحيه لها وأحكام الرقابه على القطاع الخاص

▪️تقديم التدريبات بشكل دوري لرفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية والوقوف على أحدث التقنيات العالميه وقد أشارت هيئة الرعاية الصحية لدور الهيئة في هذا الصدد حيث إنه ا تقدم تدريبات دورية مكثفه لكافه العاملين بالخدمه بصفه دوريه على مدار العام

▪️توفير خدمات الإسعافات الاوليه في الأماكن النائية

التاكيد على أهمية دور تنظيم الاسرة ودعم حملات التوعيه في هذا المجال أهمية المعامل في الإشراف على سلامة الغذاء والمياه والمتابعه الدورية له من المحافظه

كما ناقش المجلس عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين وأيجاد حلول فعاله لها

هذا وقد ضم المجلس الصحي كلا من:

د.محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعايه الصحيه بالأقصر

د. أحمد أبوالعطا مدير مديرية الشؤون الصحية بالأقصر

د. ناهد محمد مدير فرع هيئة الاعتماد والرقابه الصحيه بالأقصر

د. رحاب عبدالوهاب مدير فرع هيئة التامين الصحي الشامل بالأقصر

د. محمود عبدالناصر مدير فرع هيئة الدواء المصريه بالأقصر

د. خالد يوسف مدير هيئة الإسعاف بالأقصر.

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