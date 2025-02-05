رمضان في عُمان.. روحانية متجددة وتقاليد أصيلة

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رمضان في عُمان
رمضان في عُمان

رمضان في عُمان.. يحل شهر رمضان المبارك في سلطنة عُمان حاملًا معه أجواءً من الإيمان والتراحم، حيث تتزين المساجد بالمصلين، وتعمر البيوت بالمحبة والتآخي، يتميز رمضان في عُمان بمزيج فريد من العادات والتقاليد العريقة التي تتوارثها الأجيال، بدءًا من الاستعدادات المبكرة، مرورًا بالمأكولات التقليدية، ووصولًا إلى الاحتفالات المميزة التي تعكس الهوية العُمانية.

أجواء رمضان في عُمان

رمضان في عُمان.. تبدأ الاستعدادات لاستقبال رمضان قبل حلوله بفترة، حيث تزدحم الأسواق بالمواطنين الذين يشترون التمور، والبهارات، والمكونات الأساسية لتحضير الأكلات التقليدية.

ومع غروب الشمس، تعم الأجواء الروحانية في مختلف أنحاء السلطنة، حيث تجتمع العائلات على موائد الإفطار بعد يوم من الصيام، وتصدح المساجد بصوت الأذان والتراويح.

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يشتهر المجتمع العُماني خلال رمضان بروح التعاون والتكافل الاجتماعي، حيث يتم توزيع موائد الرحمن للفقراء والمحتاجين، كما يحرص الجيران على تبادل الأطباق الرمضانية، في مشهد يعكس القيم الإسلامية الأصيلة.

أشهر الأكلات الرمضانية العُمانية

يحتل المطبخ العُماني مكانة خاصة في رمضان، حيث تُعد بعض الأطباق التقليدية أساسية على مائدة الإفطار والسحور. ومن أبرز هذه الأكلات:  

- الثريد: طبق مكون من الخبز المفتت المغمس في مرق اللحم أو الدجاج، ويعد من الأكلات الشعبية المشهورة في رمضان.  
- الهريس: وجبة مشبعة تتكون من القمح المجروش المطبوخ مع اللحم، وتُقدم مع السمن البلدي.  
- الشوربة العُمانية: تُحضر عادة من العدس أو الشعير، مع التوابل العُمانية المميزة.  
- اللقيمات: حلوى رمضانية شهيرة تُعد من الدقيق والخميرة، وتقلى حتى تصبح ذهبية اللون ثم تُغمس في العسل أو الدبس.  
- السحناه: أكلة مكونة من الأرز المطهو مع الحليب والتوابل، وهي وجبة خفيفة يفضلها الكثيرون في السحور. 

رمضان في عُمان.. 

الزي الرسمي في رمضان

رمضان في عُمان.. يحافظ العُمانيون على ارتداء الزي التقليدي خلال رمضان، سواء في الصلوات أو المناسبات الاجتماعية، ويرتدي الرجال الدشداشة البيضاء مع المِصر (العمامة العُمانية) أو الكمة (الطاقية المزخرفة)، بينما ترتدي النساء الملابس المزركشة ذات الألوان الزاهية، مثل الثوب العُماني التقليدي، والذي يزين بالتطريز الفاخر.

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الاحتفالات الرمضانية في عُمان

تزخر ليالي رمضان في عُمان بمظاهر احتفالية متنوعة، ومن أبرزها:  

- القرنقشوه: احتفال تراثي يقام في ليلة النصف من رمضان، حيث يخرج الأطفال في الأحياء مرتدين ملابس تقليدية، ويطرقون أبواب المنازل للحصول على الحلوى والمكسرات وسط أجواء من البهجة.  
- الأسواق الرمضانية: تنتشر الأسواق الشعبية التي تعرض المنتجات المحلية، والمأكولات التقليدية، والحرف اليدوية، ما يضفي رونقًا خاصًا على رمضان.  
- الأنشطة الدينية: تُقام دروس الوعظ، وحلقات تلاوة القرآن، والمجالس الرمضانية التي يجتمع فيها الناس لتبادل الأحاديث وتعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية.  

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