السيطرة علي حريق مصنع طوب بالبحيرة

تمكنت قبل قليل، قوات الحماية المدنية في محافظة البحيرة، من السيطرة على حريق شب في مخزن مازوت داخل مصنع طوب بنطاق مفارق التحرير بمركز بدر، دون وقوع إصابات بشرية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة بدر، يفيد نشوب حريق داخل مصنع طوب بنطاق مركز بدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الأطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

بالفحص تبين نشوب حريق داخل مخزن مازوت بمصنع طوب، وتم السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته.