عاجل.. ميكالي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لخلافة جروس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف روجيرو ميكالى المدير الفني السابق للمنتخب الأولمبي حقيقة مفاوضات مسؤولي نادى الزمالك معه لتولى تدريب الفريق خلفًا للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض.

ميكالى: أتمنى تدريب الزمالك ولم يتحدث معي أي مسؤول

وأكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور،  أن مسؤولي نادى الزمالك لم يفتحوا معه أي خطوط اتصال لتولى تدريب الفريق خلفًا لجروس.

txt

عاجل.. سر موافقة الأهلي على قيد معلول

txt

عاجل.. قيد علي معلول في قائمة الأهلي

وأضاف ميكالى:" الزمالك لم يتحدث معى مؤخرًا لتدريب الفريق واستمتع بالإجازة مع عائلتى".

واختتم:" الزمالك نادى كبيرة ولديه جماهير متحمسة وكبيرة وأى مدرب يتمنى تدريب الفريق".

الإعلامي خالد الغندور الأهلي تدريب الزمالك حقيقة مفاوضات حقيقة مفاوضات الزمالك روجيرو ميكالي روجيرو ستاد المحور

مواد متعلقة

عاجل.. كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة بتروجيت

"الفجر الرياضي" يكشف الساعات الأخيرة في ميركاتو شتاء 2025.. صفقات الأهلي والزمالك (محدث)

ads

الأكثر قراءة

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × نيوكاسل يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

شاهد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد | كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل|البيت الأبيض يُعلن عن خطة أمريكية مرتقبة بشأن غزة

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

عاجل.. سر موافقة الأهلي على قيد معلول

"عودة الأسد "تعرف على تفاصيل القيد وأبرز تصريحات "علي معلول ملك الحلول "مع حارس الأهلي