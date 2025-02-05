خيارات جديدة لطلاب الثانوية.. الحكومة تدرس اعتماد البكالوريا بجانب النظام التقليدي

تصدر نظام البكالوريا المصرية، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نظام البكالوريا من الوراد أن يكون تطبيقه على الطلاب، اختيارًا وليس إلزاميًا، وذلك لفترة محدودة من أجل تقييم النظام.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء بشأن البكالوريا

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء: «من الوارد أن يكون نظام البكالوريا اختياريا، ومن حق الطالب الاستمرار في النظام القديم».

وتابع: «احنا بنجمع كل ما ذكر من آراء لمناقشة فكرة البكالوريا، وهيتم وضعها في الحسبان. كل اللي عايزينه إننا نخفف على ولادنا من هوس الثانوية العامة».

وأكمل رئيس مجلس الوزراء: «احنا بنسمع، والموضوع في بداية تطبيقه من الوارد يكون اختياريا، والطالب لو عايز يستمر في النظام القديم يستمر، ولو عايز يستمر في النظام الجديد يستمر».

نظام البكالوريا المصرية الجديد

وفيما يلي كل التفاصيل المهمة الخاصة بـ نظام البكالوريا المصرية الجديد، بداية من تعريفه وموعد التطبيق والمواد المقرر دراستها في كل عام دراسي، وهى كالتالي:

ما هو نظام البكالوريا الجديد؟

أوضح وزير التربية والتعليم، أن نظام البكالوريا الجديد، تقوم فلسفته الأساسية على تعزيز مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الطلاب بدلًا من الاعتماد على الحفظ والتلقين، حيث يعتمد النظام الجديد على دمج المواد العلمية، الأدبية والفنية ضمن إطار تعليمي شامل يتضمن التقييم المستمر.

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موعد تطبيق نظام البكالوريا المصرية الجديد

من المقرر تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوى العام المقبل.

مميزات نظام البكالوريا الجديد

- تنمية المهارات الفكرية والنقدية بديلًا عن الحفظ والتلقين.

- التعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية.

- التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل.

- الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا.

هيكل شهادة البكالوريا المصرية

يتكون نظام البكالوريا المصرية الجديد، من مرحلتين هما:

1- المرحلة التمهيدية «الصف الأول الثانوي».

وتشمل المرحلة التمهيدية المواد الأساسية مواد التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة، المنطق، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى.

كما يتضمن النظام مواد اختيارية مثل البرمجة وعلوم الحاسب، التي تضاف إلى المواد الأساسية.

تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"

2- المرحلة الرئيسية «الصفين الثاني والثالث الثانوي».

أما المرحلة الرئيسية فتتضمن مواد أساسية مثل اللغة العربية والتاريخ المصري، إلى جانب مواد تخصصية يمكن للطلاب اختيار واحدة منها وفقًا لتخصصهم، مثل الطب وعلوم الحياة، الهندسة وعلوم الحساب، الأعمال، والآداب والفنون. يتم تحديد هذه التخصصات بناءً على اختيارات الطالب بما يتناسب مع ميوله العلمية.

- المواد الإضافية:

يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي.

ما شكل امتحانات المرحلة الرئيسية؟

المرحلة الرئيسية تختص طلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي من نظام البكالوريا وتضمن الآتي:

- الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي

- دخول الامتحان للمرة الأولى يكون مجانًا وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان

- تحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة

- يكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

تعلن تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية "بديل الثانوية العامة"

الحد الأقصى للدراسة في نظام البكالوريا الجديد

الحد الأقصى للدراسة يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

هل يمكن دخول الامتحان أكثر من مرة؟

وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه يتم الآتي:

- تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة

- ترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأن الطالب ودرجاته بها

- يجب دخول الامتحان للمرة الأولى في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.