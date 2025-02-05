"عودة الأسد "تعرف على تفاصيل القيد وأبرز تصريحات "علي معلول ملك الحلول "مع حارس الأهلي

"عودة الأسد علي معلول" تعرف على تفاصيل القيد وأبرز تصريحات "معلول ملك الحلول "مع حارس الأهلي "عودة الأسد.. معلول يتحدى الصعاب"

معلول يتحدث عن القيد والعودة القوية مع الأهلي

أبدى النجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، سعادته البالغة بعد قيده في القائمتين المحلية والقارية للفريق، مؤكدًا عزمه على استعادة مستواه المعتاد وإسعاد جماهير القلعة الحمراء.

وفي تصريحات عبر قناة الأهلي، كشف معلول عن تفاصيل إصابته ومرحلة التعافي، مؤكدًا أن علاقته بجماهير الفريق بدأت منذ المطالبة بضمه، وهو ما دفعه لبذل أقصى ما لديه من أجل العودة بقوة.

"الإصابة والعودة من جديد" على معلول يتحدث عن فترة الإصابة والعودة إلي الأهلي

استرجع معلول لحظة إصابته خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، مؤكدًا أنه شعر بإحساس غريب قبل المباراة، لكن القدر شاء أن يتعرض لقطع في وتر أكيليس.

وأضاف: "فكرت في إجراء الجراحة بمصر، لكن محمود الخطيب منحني حرية الاختيار، ورغم ذلك فضّلت العلاج هنا لتوفير الوقت، وأشكر الطاقم الطبي على العمل المستمر طوال 8 أشهر."

وأشار إلى أنه بدأ التدريبات منذ 6 أسابيع ويشعر بتحسن كبير، مؤكدا أنه لا يهتم بما يُقال عن تقدمه في العمر، فالأهم هو الأداء في الملعب، وتعهد بأن يعود أقوى مما كان.

"علاقة علي معلول مع كولر ومستقبله مع الأهلي"

نفى معلول وجود أي خلاف مع المدرب مارسيل كولر، موضحًا أن قرار قيده فني بحت، وقال: "أتعجب من الشائعات عن وجود مشاكل بيني وبين كولر، علاقتنا جيدة ونتعامل باحترام متبادل."

وأكد أنه وصل إلى 70-80% من مستواه، لكنه بحاجة لخوض بعض المباريات، حتى الودية، لاستعادة لياقته الكاملة.

علي معلول

"موقف الخطيب وتجديد عقد علي معلول"

أشاد معلول بدعم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، له خلال فترة الإصابة، قائلًا: "الخطيب قرر تجديد عقدي رغم إصابتي، وهذا موقف لن أنساه طوال حياتي، وسأثبت له أنني ما زلت قادرًا على العطاء."

وأضاف أن جميع لاعبي الأهلي زاروه بعد الإصابة، مشيرًا إلى علاقة خاصة تربطه بعمرو السولية، الذي رافقه يوم الجراحة من الصباح حتى الإفاقة.

"مسيرة ذهبية مع الأهلي" علي معلول أسطورة

منذ انضمامه للأهلي عام 2016 قادمًا من الصفاقسي، خاض معلول 287 مباراة، سجل خلالها 51 هدفًا وصنع 83 آخرين، وتُوّج بالعديد من الألقاب، منها:

5 ألقاب للدوري المصري.

4 ألقاب لدوري أبطال إفريقيا.

3 برونزيات في كأس العالم للأندية.

واختتم حديثه قائلًا: “ارتداء شارة قيادة الأهلي كان لحظة تاريخية، وأعد الجماهير بأنني سأظل بنفس الروح حتى آخر يوم لي في القلعة الحمراء.”