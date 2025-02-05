رمضان في لبنان.. يحل شهر رمضان المبارك على لبنان حاملًا معه أجواءً من الإيمان والتآخي، حيث تتزين المدن بالمصابيح والفوانيس، وتمتلئ المساجد بالمصلين، فيما تجتمع العائلات حول موائد الإفطار في أجواء دافئة ومميزة.

وعلى الرغم من التنوع الثقافي والديني في لبنان، فإن لهذا الشهر خصوصية كبيرة، إذ ينعكس في التقاليد الاجتماعية، والأطباق الرمضانية، والاحتفالات التي تضفي عليه طابعًا فريدًا.

الأجواء الرمضانية في لبنان

تبدأ مظاهر الاحتفال برمضان قبل حلوله، حيث تُنار الشوارع بالفوانيس والزينات، وتعلو مآذن المساجد بالأذان والدعاء، كما تنتشر الأسواق الشعبية لبيع التمور والمكسرات والعصائر الرمضانية، فيما تحرص العائلات على شراء المستلزمات الغذائية لتحضير أشهى المأكولات التقليدية.

مع أذان المغرب، تجتمع العائلات على موائد الإفطار التي تضم تشكيلة متنوعة من الأطباق اللبنانية الشهية. وبعد الإفطار، يتوجه العديد من اللبنانيين إلى المساجد لأداء صلاة التراويح، حيث تكتظ المساجد بالمصلين، خاصة في بيروت وطرابلس وصيدا.

أما في الأسواق الشعبية، فتزدهر حركة التسوق، ويزداد الإقبال على الحلوى والمشروبات التقليدية، بينما يجتمع الشباب في المقاهي والخيم الرمضانية، حيث تمتد السهرات حتى ساعات السحور.

أشهر الأكلات الرمضانية اللبنانية

يتميز المطبخ اللبناني بأطباقه الغنية والمتنوعة، التي تحتل مكانة خاصة خلال شهر رمضان. ومن أبرز الأكلات الرمضانية في لبنان:

الأطباق الرئيسية

رمضان في لبنان.. روحانية عميقة وعادات متوارثة

- الفتوش: طبق أساسي على مائدة الإفطار، يتكون من الخضروات الطازجة مع الخبز المحمص والصلصة الخاصة.

- الشوربة: تتنوع الشوربات الرمضانية بين العدس، والخضار، والدجاج، حيث تعتبر وجبة خفيفة وصحية بعد يوم الصيام.

- الكبة: تُحضر بأشكال متعددة، مثل الكبة المقلية أو المشوية، وهي مكونة من البرغل واللحم المفروم.

- ورق العنب المحشي: طبق شهي يُحشى بالأرز واللحم، ويقدم إلى جانب اللبن الزبادي.

- المجدرة: طبق تقليدي مكون من العدس والأرز، ويُعتبر من الأطباق المغذية التي يُفضل تناولها في رمضان.

- السمبوسك: فطائر محشوة باللحم أو الجبن، وهي من المقبلات الرمضانية الشهيرة.

الحلويات الرمضانية

- القطايف: من أشهر الحلويات الرمضانية، وهي فطائر محشوة بالجوز أو القشطة، تُقلى وتُغمر بالقطر.

- المفروكة: حلوى لبنانية مصنوعة من السميد والفستق، وتُقدم عادة بعد الإفطار.

- المغلي: يُقدَّم بمناسبة قدوم رمضان، وهو عبارة عن حلوى مصنوعة من الأرز المطحون والتوابل، ويُزين بالمكسرات.

- الكنافة: من الحلويات الأساسية في رمضان، تُحضر بالقشطة أو الجبن، وتُقدم ساخنة مع القطر.

المشروبات الرمضانية

- الجلاب: مشروب رمضاني مصنوع من دبس العنب مع ماء الورد والصنوبر.

- التمر الهندي: شراب منعش يساعد على الترطيب بعد الصيام.

- قمر الدين: مشروب مصنوع من عصير المشمش المجفف، وهو غني بالفيتامينات.

الزي التقليدي في رمضان

يتميز الزي اللبناني الرمضاني بطابع تراثي وأنيق، خاصة في المناطق الريفية والمناسبات الدينية. يرتدي الرجال الجلابية أو القمباز التقليدي مع الطربوش، بينما تختار النساء العباءات المطرزة أو الثياب ذات الطابع التراثي خلال الأمسيات الرمضانية.

وفي المدن الكبرى، يفضل الناس الملابس العصرية مع الاحتفاظ بلمسات شرقية، مثل الكوفية اللبنانية التي تُرتدى في بعض المناطق خلال المناسبات الدينية.

رمضان في لبنان.. روحانية عميقة وعادات متوارثة

الاحتفالات والفعاليات الرمضانية في لبنان

يحفل شهر رمضان في لبنان بالعديد من الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والثقافية، التي تضفي عليه أجواء مميزة، ومن أبرزها:

1- مدفع الإفطار

يُعتبر مدفع الإفطار من التقاليد الرمضانية القديمة في لبنان، حيث يُسمع دوي المدفع في المدن والمناطق المختلفة، إيذانًا بوقت الإفطار.

2- الخيم الرمضانية

تنتشر الخيم الرمضانية في مختلف المدن اللبنانية، حيث تُقدم فيها وجبات الإفطار والسحور، وتُقام فيها الفعاليات الثقافية والدينية، بالإضافة إلى العروض الفنية والمسابقات.

3- المسحراتي

لا يزال بعض المناطق تحافظ على تقليد المسحراتي، حيث يجوب الرجال الشوارع في ساعات الفجر حاملين الطبول، ومنادين الناس للاستيقاظ وتناول السحور.

4- الأسواق الليلية

تشهد الأسواق اللبنانية حركة نشطة خلال ليالي رمضان، حيث تُعرض المنتجات التقليدية، والمأكولات الشعبية، والحلويات الشرقية، وتُعد أسواق بيروت وطرابلس من أكثر الأماكن ازدحامًا في ليالي رمضان.

5- الاحتفال بليلة القدر

تُقام الاحتفالات الدينية في ليلة القدر في المساجد، حيث يجتمع المصلون لإحياء هذه الليلة بالدعاء وقراءة القرآن، وسط أجواء من التقوى والخشوع.

6- عيد الفطر المبارك

يُختتم شهر رمضان بـ عيد الفطر المبارك، حيث يخرج اللبنانيون إلى المصليات لأداء صلاة العيد، وتعم مظاهر الفرح والتواصل الاجتماعي، فيما تُوزع العيديات على الأطفال، وتُقام الولائم احتفالًا بهذه المناسبة.