إي آند ومدينة مصر يعلنان شراكتهما مع منصة G.Talks لخلق جيل جديد من رواد الأعمال والشباب المبدع في مصر

في خطوة تعكس الالتزام بتمكين الشباب المصري وتحفيز الطاقات الإبداعية، أعلنت شركة إي آند مصر الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن شراكة بهدف دعم منصة G.Talks، المعروفة سابقًا بـ Grow Talks وذلك على مدار ثلاثة أعوام. تأتي هذه الشراكة في إطار سعي الشركاء لإلهام الأجيال الشابة وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لتحقيق طموحاتهم، وغرس قيم وثقافات تسهم بشكل إيجابي في تنمية المجتمع المصري ودعم نموه بشكل مستدام ومبتكر.



وقد شهد المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر، والمهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، وشادي شريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ G.Talks حفل إطلاق المنصة، في حضور نخبة من قيادات الشركتين.



يعد G.Talks، الذي يقدمه شادي شريف وتنتجه شركة G Studio بالتعاون مع شركة The Podcast Productions، منصة تفاعلية تهدف إلى مشاركة قصص وتجارب شخصيات ملهمة من مختلف المجالات. يسعى البرنامج إلى تسليط الضوء على الرحلات الشخصية التي شكلت مسارات النجاح، مع تقديم رؤى تسهم في مساعدة الشباب على تحقيق طموحاتهم وتعزيز قدرتهم على تجاوز التحديات.

وتعليقا على هذه الشراكة الاستراتيجية، عبر المهندس حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر عن سعادته برعاية البرنامج. وقال:" ندرك في إي آند مصر أهمية الاستثمار في الشباب ورواد الأعمال، فهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر واقتصادها، ومن خلال برنامج G.Talks، نسعى إلى دعم تقديم محتوى مُلهم يسهم في تحفيز الأجيال الشابة وتمكينهم من تحويل طموحاتهم إلى واقع ملموس." هذا البرنامج يمثل منصة مثالية لعرض قصص نجاح واقعية تقدم نماذج تحتذى بها للشباب، لذلك نسعى من خلال شراكتنا في هذا المشروع أن نعكس التزامنا المستمر بدعم الابتكار والإبداع."

ومن جانبه، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلًا: "مدينة مصر ملتزمة بدعم الابتكار والريادة في مصر، وتأتي شراكتنا الاستراتيجية مع منصة G.Talks في إطار هذا الالتزام، حيث نهدف إلى خلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار، إيمانا منا بأن الشباب المصري يتمتع بإمكانات هائلة، وستساعدنا هذه الشراكة على صقل مواهبه لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة." وأضاف: "من خلال توفير المنصات والفرص المناسبة، نعمل معًا على رفع الوعي لدى الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لبناء جيل جديد من القادة والرواد الذين سيشكلون المستقبل ويسهمون في دفع عجلة التنمية في مصر."

فيما عبر شادي شريف رائد الأعمال ومقدم برنامج G.Talks، عن حماسه لهذه الشراكة قائلًا "G.Talks”:هو مساحة للحوار وتبادل الخبرات التي تعزز من قدرة الأفراد على تجاوز التحديات. وأضاف شريف ان رعاية مدينة مصر وإي آند مصر، ستسهم في توسيع نطاق تأثير البرنامج والوصول إلى جمهور أكبر، مما يتيح لنا تقديم محتوى أكثر إلهامًا."

تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية رؤية إي آند مصر وشركة مدينة مصر في بناء مستقبل أكثر إشراقًا لمصر، لتمتزج بطموح منصة G.Talks في تمكين الشباب من خلال توفير الأدوات اللازمة التي تساعدهم على اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح وتعزز من قدراتهم الإبداعية وتمكنهم من مواجهة التحديات بثقة وابتكار، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تطورًا واستدامة، ويعكس رؤية مشتركة لمستقبل مشرق يرتكز على الابتكار والتميز.