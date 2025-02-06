في ختام فعالياته..5.5 مليون مواطن شاركوا بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56 ( تفاصيل)

شهدت هذه الدورة من معرض الكتاب إقبالا كبيرا من الجماهير وحتى هذه اللحظة زار المعرض ما يقارب 5 ملايين زائر وهذا يدل على مدى اهتمام الجمهور بالمعرفة والثقافة من الفئات المختلفة، مشيرا إلى أن المعرض سيظل مفتوحا للجمهور حتى الساعة الـ 8 مساء لاستقبال المزيد من الجمهور.

ويقلبل الجمهور على أجنحة المعرض للحصول على الإصدارات الجديدة من الكتب المختلفة بدور النشر المحلية والدولية، مفيدا بأن المعرض شهد برنامجا ثقافيا وضم ما يقرب 600 ندوة ثقافية حضرها نخبة من المثقفين والسياسيين فى مصر والوطن العربى ويقام اليوم، حفل ختام المهرجان بحضور احمد هنو وزير الثقافة.

اختتام فعاليات معرض القاهرة للكتاب

اختتم معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56 فعالياته، وشهدت المؤشرات الأولية حضورًا قياسيًا تجاوز 5.5 مليون زائر مع نهاية يومه الأخير.

وشهد المعرض، الذي انطلق في 24 يناير بمشاركة مئات الناشرين من مختلف الدول، إقبالًا واسعًا من القرّاء ومحبي الثقافة، ليؤكد مكانته كواحد من أكبر الفعاليات الثقافية في العالم العربي.



وشهدت الدورة الحالية تنوعًا في الأنشطة الثقافية والفنية، بالإضافة إلى الندوات وورش العمل التي جذبت حضورًا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية، كما تميز المعرض بتوسيع نطاق الفعاليات الرقمية والتفاعلية، ما ساهم في زيادة الاهتمام الجماهيري به.

يذكر أن المعرض، الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية، استضاف هذا العام سلطنة عمان كضيف شرف، وسط مشاركة واسعة من كبار الكُتّاب والمفكرين والناشرين من مختلف أنحاء العالم.