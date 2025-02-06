مصرع طفلة وإصابة شقيقتها صدمتهم سيارة بالمنيا

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اسعاف
اسعاف

لقيت طفله مصرعها فيما اصيبت شقيقتها صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بمدينة المنيا، تم نقلهم إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن مصرع وإصابة شقيقتين صدمتهم سيارة بالقرب من مجمع مدارس كفر المنصورة بمدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "ملك.ك.ع" 9 سنوات، وإصابة شقيقتها "كيان.م.ع'، باشتباه كسور.

تم نقل المصابة إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم وايداع الجثة داخل مشرحة المستشفي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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