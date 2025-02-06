مارك فيش: منتخب مصر لديه أفضلية للفوز بكأس أمم إفريقيا بسبب حسام حسن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تحدث مارك فيش نجم منتخب جنوب إفريقيا السابق، عن تواجد منتخب بلاده رفقة مصر في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا المقامة في المغرب.

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وقال مارك فيش في حواره مع ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لقد كنا محظوظين بامتلاكنا العديد من التجارب الجيدة في كأس الأمم الأفريقية، والآن بعد الإعلان عن قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي ستقام في المغرب في ديسمبر من هذا العام، تم وضعنا في مجموعة رائعة مرة أخرى، حيث سنلعب ضد كل من مصر، زيمبابوي، وأنجولا".

وأضاف: "منتخبا أنجولا ومصر لم يقدما الأداء المتوقع منهما في النسخة الماضية، لكن هناك توقعات بأنهما سيؤديان بشكل أفضل هذه المرة، خاصة مع إقامة البطولة في شمال إفريقيا، مما يزيد من فرص مصر في التألق".

وأكمل: "وجود زيمبابوي في البطولة أمر جيد أيضًا، حيث عادوا للمشاركة في البطولة وتأهلوا إلى كأس الأمم الأفريقية، وهو ما يعد خبرًا رائعًا لمنطقة جنوب القارة، حيث نحب أن نرى المزيد من فرق منطقتنا ممثلة في البطولة النهائية للكاف التي ستقام في المغرب".

وأردف: "المجموعة ستكون صعبة، فقد قدمت أنجولا أداءً جيدًا في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية، كما أنها تؤدي بشكل قوي في تصفيات كأس العالم، وكذلك الأمر بالنسبة لمصر وجنوب إفريقيا، هذه هي طبيعة كأس الأمم الأفريقية، حيث تتأهل المنتخبات القوية، وعلينا أن نكون مستعدين لمواجهة الأفضل من أجل تحقيق اللقب".

وأستكمل: "للفوز بالبطولة، يجب أن تلعب ضد أقوى الفرق وتتغلب عليها، وهذا ما نسعى إليه في المغرب، سيكون من الصعب تحقيق اللقب، خاصة مع وجود العديد من الفرق القوية التي تطمح إلى الفوز، ولكنني أعتقد أن مصر ستكون واحدة من المنتخبات التي ستظهر بشكل أفضل هذه المرة مقارنة بالبطولة السابقة".

واختتم حديثه قائلًا: "مصر لديها مدرب يعرف تمامًا ما يعنيه تمثيل المنتخب المصري، فقد سبق له الفوز بكأس الأمم الأفريقية كلاعب في عام 1998، والآن يتولى تدريب المنتخب، وهو ما يعزز آمال الجماهير المصرية في حصد اللقب، نظرًا لخبرته في الفوز بالبطولات".

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