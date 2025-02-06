محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 42 %

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

اعتمد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مساء اليوم الاربعاء نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسى الحالى بنسبة نجاح 42 %


وجاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط


وقال المحافظ إن عدد الطلاب الذين تم إمتحانهم فى امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط هذا العام بلغ 80306 الف  طالب وطالبة موزعين على 240 لجنة امتحانية على مستوى مدارس محافظة أسيوط

وهنأ محافظ أسيوط أوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة أسيوط والطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسى والعملي

وأشاد اللواء هشام أبوالنصر بجهود مديرية التربية والتعليم بأسيوط والقائمين على العملية التعليمية بمحافظة أسيوط

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