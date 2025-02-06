محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 42.22% للعامة و73.8% للمهنية

محافظات
جانب من اعتماد نتيجة
جانب من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بأسيوط

اعتمد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مساء اليوم الاربعاء نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 42.22 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل وبنسبة بلغت 73.8% للإعدادية المهنية.

وجاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجمال عبد القادر عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية

وهنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق موجهًا الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم مؤكدًا على إهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 76732 طالب، حضر منهم 76453 طالب وطالبة والذي نجح منهم 32677 طالب بنسبة نجاح بلغت 42.74 % بالنسبة للحاضرين، أما المتقدمين بنظام المنازل 1039 طالب حضر منهم 1006 طالب وطالبة، نجح منهم 156 طالب بنسبة نجاح 15.51% بالنسبة للحاضرين مضيفًا أن إجمالي نسبة النجاح للنظامين النظامي والمنازل بلغ 42.22% لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 11094 طالب، تقدم منهم 9792 طالب وحضر منهم 9475 طالب وطالبة حيث نجح منهم 6925 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 73.8% فضلًا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 54 %، وطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 78.4% مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.

اسيوط الاستذكار الإعدادية التربية التح التحدي التحديات التربي الاعداد الاعدادي التربية والتعلي الاول الب التربية و التربية والتعليم الـ ألا الأربعا الأربعاء أعداد اعدادي اعدادية أعلى التعل التعلي التعليم التعليمي آسية اسيو اعتمد التعليمية التفوق التنمية التنمية المستدامة آدم أدية أربع التوسع إبراهيم

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 42 %

تفاصيل الزيارة محافظ أسيوط المفاجئة لعبارات نقل المواطنين والأتوبيس النهري بمركزي أبوتيج وساحل سليم

"مفهوم وأبعاد الأمن القومى" فى ندوة بجامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط: مستشفى الأمراض العصبية تستقبل 64163 حالة مرضية خلال 2024

وكيل تعليم أسيوط لـ "لفجر": اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الخميس أو الجمعة

زيارة مفاجئة لرئيس مياه أسيوط لمتابعة المشروعات بمركز الفرافرة بالوادى الجديد

محافظ أسيوط يعلن عن تنظيم 6 قوافل علاجية مجانية بقرى مركزي أبوتيج والقوصية

محافظ أسيوط: رصف الشوارع بمنطقة كوبري العمدة بمدينة البداري
ads
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت أرسنال LIVE.. مشاهدة مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر جودة عالية اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة أرسنال × نيوكاسل يونايتد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل.. هاني أبو ريدة يرفض طلب حسين لبيب

شاهد مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد بث مباشر مجانا.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد | كأس الرابطة الإنجليزية

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

عاجل|البيت الأبيض يُعلن عن خطة أمريكية مرتقبة بشأن غزة

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 42.22% للعامة و73.8% للمهنية

ريال مدريد يهزم ليجانيس ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا