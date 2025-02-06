محافظ أسيوط يعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 42.22% للعامة و73.8% للمهنية

اعتمد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مساء اليوم الاربعاء نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 /2025 بنسبة نجاح بلغت 42.22 % لكل من الطلاب النظاميين والمنازل وبنسبة بلغت 73.8% للإعدادية المهنية.

وجاء ذلك بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وجمال عبد القادر عتريس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية

وهنأ محافظ أسيوط، جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، وطالبهم بضرورة بذل المزيد من الجهد والاستذكار المستمر لتحصيل أعلى الدرجات في المراحل الدراسية القادمة وتحقيق النجاح والتفوق موجهًا الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهماتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم مؤكدًا على إهتمام القيادة السياسية بتطوير العملية التعليمية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة لتحقيق خطة التنمية المستدامة في قطاع التعليم ورؤية مصر 2030، لافتًا إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسات التعليمية في تخريج أجيال قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الإعدادية العامة بنظام النظامي بلغ 76732 طالب، حضر منهم 76453 طالب وطالبة والذي نجح منهم 32677 طالب بنسبة نجاح بلغت 42.74 % بالنسبة للحاضرين، أما المتقدمين بنظام المنازل 1039 طالب حضر منهم 1006 طالب وطالبة، نجح منهم 156 طالب بنسبة نجاح 15.51% بالنسبة للحاضرين مضيفًا أن إجمالي نسبة النجاح للنظامين النظامي والمنازل بلغ 42.22% لافتًا إلى أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 11094 طالب، تقدم منهم 9792 طالب وحضر منهم 9475 طالب وطالبة حيث نجح منهم 6925 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 73.8% فضلًا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 54 %، وطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 78.4% مضيفًا أن النتيجة جاري توزيعها على الإدارات التعليمية لتوزع على المدارس وتعلن لجميع الطلاب فور وصولها.