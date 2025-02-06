نجم الأهلي السابق: البدري أول من منحني الفرصة في الأهلي.. وحسام حسن طلب ضمي للزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف شهاب الدين أحمد نجم النادي الأهلي السابق عن المدربين الأكثر تأثيرًا في مسيرته الكروية، وتحديدًا خلال تجربته مع المارد الأحمر.

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وقال شهاب الدين أحمد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN":

صعدت للفريق الأول بالأهلي في ولاية البرتغالي مانويل جوزيه، لكني لم أشارك معه بشكل مستمر، وطلبت الرحيل أكثر من مرة لكنه رفض خروجي للإعارة رغم عدم مشاركتي في المباريات.

وأضاف: حسام البدري صاحب الفضل في مسيرتي الكروية وأول منحني الفرصة بشكل كبير وكنت أحد الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي آنذاك، بجوار حسام عاشور قائد الفريق السابق.

وتابع: الزمالك تفاوض مع وكيلي من قبل خلال فترة تولي حسام حسن تدريب الفريق، وعقدت جلسة مع وليد بدر المدير الإداري للأبيض في ذلك الوقت، لكني كنت أرغب في العودة للأهلي فرفضت الانضمام للقلعة البيضاء.

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