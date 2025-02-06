سيارة تقتحم مطعم مأكولات سريعة ببورسعيد وتصيب مواطنين اثنين

شهد شارع 23 ديسمبر في نطاق حي الزهور ببورسعيد حادثًا مروعًا، حيث فقد قائد سيارة السيطرة عليها، مما أدى إلى اصطدامها بعامود إنارة في منتصف الطريق عند الإشارة، قبل أن تقتحم أحد مطاعم المأكولات السريعة، ما تسبب في تحطيم واجهته الزجاجية بالكامل وإصابة مواطنين.

وسارعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث نقلت المصابين إلى المستشفى، وهما: أحمد أسامة أحمد 36 عامًا، وأصيب بكدمات، وحسن فهمي حسن 50 عامًا، والذي تعرض لحالة غيبوبة تامة ونزيف في المخ.



كما تواجدت قوات الحماية المدنية، فيما قام ونش تابع لإدارة مرور بورسعيد برفع السيارة والتحفظ عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.