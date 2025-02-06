جيلان علاء لـ "الفجر الفني": “حسيت إني بنتقل من عالم لعالم.. والبودكاست تريند ظريف الناس راحت وراه” (حوار)

جيلان علاء هي فنانة ومذيعة مصرية، اشتهرت بقدرتها على تقديم المحتوى الكوميدي بأسلوب مميز، إلى جانب تألقها في مجال التمثيل، حيث بدأت مسيرتها الفنية كمذيعة في عدة برامج إذاعية، حيث لفتت الأنظار بخفة ظلها وطريقتها العفوية، مما فتح لها الباب لدخول عالم التمثيل.

وقدمت جيلان العديد من الأدوار المميزة في الدراما والسينما، واشتهرت بموهبتها في تقليد الأصوات والشخصيات، وهو ما زاد من شعبيتها بين الجمهور، ومن أبرز أعمالها مشاركتها في مسلسلات ناجحة مثل “الوصية”، “في بيتنا روبوت”، و”اللعبة”، حيث أثبتت قدرتها على تقديم أدوار متنوعة تجمع بين الكوميديا والعفوية.

حيث التقت عدسات الفجر الفني بالفنانة جيلان علاء، وجاء ذلك عند افتتاح جاليري "Art Talks”، وتحدثت إلينا عن سبب مشاركتها اليوم بالجاليري، وآيضا تحدثت عن تجربة بودكاست “قهوة بلبن"، وعن أعمالها القادمة.



وإليكم نص الحوار:



حديثينا عن مشاركتك في المعرض اليوم وما الذي لاقى إعجابك؟

حسيت اني بنتقل من عالم لعالم، في فكرة في كل لوحة عايزة تقول حاجة، وكل شخص يراها بمنظوره هو، أول مرة اروح هذا النوع من المعارض وبدخل جواه، وحقيقي اتبسطت جدًا بوجودي النهارده.

حديثينا عن بودكاست قهوة بلبن وكيف جاءت لكي الفكرة وكيف تختاري ضيوف الحلقات؟

الفكرة آتت أن العدل جروب كلموني أننا نعمل بودكاست ومن حبي للقهوة بلبن أتسمى البودكاست بهذا الإسم، فكرته إنه يكون بسيط، والقعدة كإنها قعدة اتنين صحاب مبسوطين، بينما اختيار النجوم كان من وجهة نظري أنا وشخصٍ ما، ولكن في الآخر بلاقي اني قاعدة مع شخص حباه ومرتاحاله، كانوا 20 ضيف لذاذ وبحبهم وعارفاهم من قبل كدا وفي ناس عرفتهم لما قعدنا مع بعض، مثلًا هند عبد الحليم مكنتش اعرفها أو ي بس بقينا صحاب ودائمًا في تواصل بينا.



ما هي أكثر حلقة من بودكاست قهوة بلبن تعتبريها الأقرب لقلبك؟

فلنقول ثلاثة نظرًا لحبي لهم وكان منهم: ريهام عبد الغفور، صدقي صخر، وعز زوجي.



كيف تري تأثير البودكاست على جمهورك ومتابعينك؟

البودكاست هو تريند هو يشبه الراديو، والبودكاست اصبح تريند لأنك بتقدري تشوفيه اي وقت وتسمعيه اي وقت، هو تريند ظريف الناس ذهبت ورائه ونال إعجابها، وهو لا يتحدث عن الفنانين فقط بل في اقتصادي واجتماعي وهناك أنواع كثيره منه، فإذا أننا نوصل معلومات والناس تسمع ناس بتحبها بشكل لذيذ وبطريقة سهلة، هذا شيئ جميل.



حديثنا عن تجربتك في مسلسل فراولة وتعاونك مع الفنانة نيللي كريم؟

نيللي كريم من اكثر الشخصيات والفنانات إلى اتبسطت معاهم أو ي أننا اشتغلنا مع بعض، ونيللي لذيذه واتبسطت إنه ا عملت حاجة كوميدي لأنها معروفة بالدراما أكثر وان شاء الله ربنا يجمعنا في حاجات تانية بإذن الله.



ما هي أعمالك القادمة؟

في مسلسل المفروض إنه نزل على نتفلكس اسمه "كتالوج" وفي حاجة لسه بنحضرلها.