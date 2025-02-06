عاجل:- إيران ترفض تصريحات ترامب بشأن غزة وتندد بخطته للتهجير القسري

رفضت إيران تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، مؤكدة معارضتها لأي خطط أمريكية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من القطاع، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس.

تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن

وفي سياق متصل، وجه ترامب تهديدات مباشرة لإيران، محذرًا من أنها ستواجه "المحو التام" في حال أقدمت على اغتياله. جاء ذلك خلال توقيعه أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى فرض "أقصى ضغط" على طهران.

وقال ترامب في تصريح للصحفيين:

"إذا فعلوا ذلك، سيتم محوهم من الوجود.. لقد وجهت تعليمات واضحة، لن يتبقى منهم شيء."

وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير أشارت إلى مخاوف أمريكية متزايدة من تصاعد التهديدات الإيرانية، وسط توترات متنامية في الشرق الأوسط.

خلافات داخلية أمريكية حول سياسة ترامب

وتسببت تصريحات ترامب حول غزة في غضب واسع داخل الولايات المتحدة، حيث شهدت مختلف الولايات احتجاجات شعبية رافضة لموقفه، بينما وصفه أحد أعضاء الكونغرس بأنه "فقد عقله" بسبب هذه التصريحات.

في المقابل، أكدت المملكة العربية السعودية أنها لن تنظر في أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية، في إشارة واضحة إلى رفض الضغوط الأمريكية تجاه تطبيع العلاقات.

هل تتجه المنطقة نحو مزيد من التصعيد؟

مع استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وتصاعد الأزمة في غزة، يترقب العالم ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاستقرار الدولي.