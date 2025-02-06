مجلس الوزراء يكشف تفاصيل زيادة الأجور والمعاشات لعام 2025

أخبار مصر
محمد الحمصاني
محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، عن مستجدات زيادة الأجور والمعاشات خلال عام 2025، موضحًا أن التفاصيل الكاملة ستُعرض على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

إعلان الحزمة الاجتماعية بعد موافقة الرئيس

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة إم بي سي مصر، أكد الحمصاني أن نسبة الزيادة في الأجور والمعاشات لا تزال قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عنها رسميًا فور إقرارها من قبل رئيس الجمهورية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن تطبيق الزيادة سيبدأ مع انطلاق العام المالي الجديد، ضمن حزمة اجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية.

ترقب للإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادة

يأتي هذا الإعلان في ظل ترقب واسع من المواطنين لمعرفة نسبة الزيادة في الرواتب والمعاشات، خاصة مع التحديات الاقتصادية الحالية. ومن المنتظر أن تتضمن الحزمة الاجتماعية إجراءات أخرى لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

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