حالة الطقس اليوم الخميس 6 فبراير 2025: تقلبات جوية وأمطار ورياح نشطة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية خلال الساعات الأخيرة من شهر طوبة، حيث تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح يعزز الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن فرص سقوط أمطار على بعض المناطق.

طقس بارد نهارًا وشديد البرودة ليلًا

- يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- خلال الليل والصباح الباكر، يكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

- نشاط الرياح: تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط، حيث ترتفع الأمواج إلى 4 – 6 أمتار.

- فرص سقوط الأمطار:

القاهرة الكبرى ومدن القناة : جو غائم جزئيًا دون أمطار، مع سرعة رياح تصل إلى 34 كم/ساعة .

: جو غائم جزئيًا دون أمطار، مع سرعة رياح تصل إلى . الوجه البحري ووسط سيناء : أمطار خفيفة مع سرعة رياح 32 كم/ساعة .

: أمطار خفيفة مع سرعة رياح . السواحل الشمالية : أمطار خفيفة إلى متوسطة مع سرعة رياح 50 كم/ساعة .

: أمطار مع سرعة رياح . جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد : لا توجد أمطار، لكن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .

: لا توجد أمطار، لكن الرياح قد تكون . شمال الصعيد: لا توجد أمطار، مع رياح تصل إلى 30 كم/ساعة، قد تكون مثيرة للأتربة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة: الصغرى 12 – العظمى 17

- الإسكندرية: الصغرى 12 – العظمى 17

- مطروح: الصغرى 11 – العظمى 16

- بورسعيد: الصغرى 14 – العظمى 18

- شرم الشيخ: الصغرى 14 – العظمى 22

- الغردقة: الصغرى 14 – العظمى 22

- أسوان: الصغرى 11 – العظمى 23

- الأقصر: الصغرى 09 – العظمى 22

- سوهاج: الصغرى 09 – العظمى 21

نصيحة الأرصاد

ينصح بارتداء الملابس الثقيلة خاصة في الصباح الباكر وساعات الليل، وتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب نشاط الرياح والأتربة، وتجنب الأنشطة البحرية بسبب اضطراب الأمواج.