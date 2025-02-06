استقرار أسعار الذهب اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بعد ارتفاع قياسي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025 استقرارًا، بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر في تعاملات أمس، حيث صعد عيار 21 بقيمة 25 جنيهًا متأثرًا بارتفاع أسعار الذهب عالميًا بالدولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

🔹 عيار 24: 4582 جنيهًا للجرام

🔹 عيار 21: 4010 جنيهات للجرام

🔹 عيار 18: 3437 جنيهًا للجرام

🔹 الجنيه الذهب (عيار 21): 32080 جنيهًا

سعر الذهب عالميًا بالدولار

ارتفع سعر الأوقية عالميًا إلى 2869 دولارًا، ما يعكس استمرار ارتفاع المعدن النفيس في البورصات العالمية بفعل عوامل اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة.

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

تختلف أسعار المصنعية من مكان لآخر، حيث تتراوح بين 5% و10% من سعر الجرام، وفقًا لعوامل مثل تصميم القطعة وموقع محل الصاغة، وتكون المصنعية أعلى في المناطق الراقية ومحلات الصاغة الكبرى، وأقل في المناطق الشعبية.

نصيحة للمشترين: يفضل متابعة الأسعار باستمرار قبل الشراء، ومقارنة المصنعية بين المحلات للحصول على أفضل صفقة.