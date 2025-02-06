نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025: خطوات الاستعلام وتوزيع الدرجات

يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لعام 2025.

ومن المتوقع أن يعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، النتيجة خلال الساعات المقبلة.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

زيارة الموقع الرسمي: الدخول إلى الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية. اختيار المديريات: النقر على قسم "المديريات" من القائمة الرئيسية. مديرية التربية والتعليم: اختيار "مديرية التربية والتعليم". نتائج الامتحانات: النقر على رابط "نتيجة الشهادة الإعدادية". إدخال البيانات: إدخال رقم الجلوس والضغط على زر "عرض النتيجة". عرض النتيجة: ستظهر الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي للطالب.

توزيع درجات مواد الشهادة الإعدادية للترم الأول

اللغة العربية: 40 درجة

40 درجة اللغة الإنجليزية: 30 درجة

30 درجة الرياضيات: 30 درجة

30 درجة العلوم: 20 درجة

20 درجة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة

المجموع الكلي: 140 درجة

ملحوظة: يبلغ عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الترم الأول في محافظة الشرقية نحو 149،285 طالبًا وطالبة، موزعين على 818 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية.