شروط المعاش المبكر لعام 2025 في مصر

مع اقتراب عام 2025، تزايد اهتمام الموظفين في مصر بمعرفة شروط التقديم على المعاش المبكر.

وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، تم تحديد مجموعة من الشروط والضوابط للخروج على المعاش المبكر، والتي تهدف إلى ضمان حقوق المؤمن عليهم وتوفير حماية اجتماعية مناسبة.

أبرز شروط المعاش المبكر 2025

مدة الاشتراك التأميني:

يجب أن تكون مدة الاشتراك الفعلية في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 25 سنة فعلية (300 شهر) على الأقل، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

قيمة المعاش المستحق:

يُشترط أن لا يقل المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير للمؤمن عليه.

للمؤمن عليه. يجب أن لا يقل المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

تقديم طلب الصرف:

يتم تقديم طلب صرف المعاش المبكر باستخدام النموذج رقم (20) المخصص لذلك.

عدم الخضوع لتأمينات أخرى:

يجب أن لا يكون المؤمن عليه خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

تسوية المبالغ المستحقة:

يشترط لصرف المعاش سداد جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه، سواء كانت خاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة.

خطوات التقديم على المعاش المبكر

التأكد من استيفاء الشروط المذكورة أعلاه. تقديم طلب الصرف باستخدام النموذج رقم (20) المتوفر في مكاتب التأمينات الاجتماعية. سداد أي مبالغ أو أقساط مستحقة لضمان عدم وجود التزامات مالية قائمة.

يجب على الموظفين الراغبين في التقديم للمعاش المبكر التأكد من استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه لضمان قبول طلبهم.