اليوم.. انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب

يفتتح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فعاليات معرض القاهرة الدولي لليخوت والقوارب المقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينه نصر في الفترة من 6 إلى 9 فبراير 2025

وحيث يشهد المعرض مشاركة واسعة من كبرى الشركات الدولية المتخصصة في مجال اليخوت والقوارب حيث يشارك بالمعرض ما يزيد عن ٤٠ شركة وأكثر من 120 علامة تجارية عارضة لتصميمات يخوت مختلفة الأحجام وكل ما يخص اليخوت السياحية من ماكينات دفع ومعدات وأجهزة وتجهيزات إعاشة لخدمة هذا القطاع وتطويره كما أن المعرض يعتبر فرصة حقيقية لمن يرغب فى إقتناء يخت وذلك بغرض إنعاش السوق الخاص باليخوت ووضع مصر على خريطة سياحة اليخوت العالمية وذلك بهدف تعظيم سياحة اليخوت تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خاصة وان مصر بموانئها الحديثة ومرافقها المتطورة تعتبر وجهة مثالية للمهتمين بممارسة الأنشطة البحرية من رسو اليخوت الفاخرة، إلى استكشاف الشعاب المرجانية المتنوعة في البحر الأحمر، وصولًا إلى الفعاليات البحرية المميزة حيث توفر مصر تجربة فريدة توازن بين الفخامة والطبيعة الساحرة.

هذا وسيتم إقامة جلسة نقاشية بعنوان " مصر مقصد عالمي لسياحة اليخوت" لإلقاء الضوء على أهمية هذا القطاع السياحي في تعزيز الاقتصاد المصري والتحديات التي يواجهها، وأهم الفرص المتاحة لتطويره، بالإضافة إلى دور هذه السياحة في زيادة الاستثمارات والمساهمة في تنمية السياحة بشكل عام.

و كذلك سيقوم وفد من رئيس نادي يخت دولة موناكو زيارة المعرض وبحث سبل التعاون بين الجانب المصري لتعظيم سياحة اليخوت وايجاد سبل للاستثمار بالمواني بالمصرية.