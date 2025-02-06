فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنوفية: الإجراءات والمواعيد
بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 في محافظة المنوفية بنسبة نجاح بلغت 82.38%، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في مراجعة نتائجهم.
مواعيد تقديم التظلمات
- بدء التقديم: الأربعاء، 5 فبراير 2025
- مدة التقديم: 15 يومًا
خطوات وإجراءات تقديم التظلم
التوجه إلى الإدارة التعليمية: يجب على الطالب أو ولي أمره الذهاب إلى الإدارة التعليمية التابع لها، مصطحبًا صورة من رقم الجلوس والرقم القومي لولي الأمر.
دفع رسوم التظلم: تُدفع رسوم قدرها 35 جنيهًا لكل مادة يرغب الطالب في التظلم بشأنها، وذلك في خزينة الإدارة التعليمية.
تقديم إيصال الدفع: بعد الدفع، يُسلم إيصال الدفع والاستمارة إلى شؤون الطلاب لتحديد موعد للاطلاع على ورقة الإجابة.
الاطلاع على ورقة الإجابة: في الموعد المحدد، يتوجه الطالب وولي أمره فقط إلى مقر كنترول الإدارة، مصطحبين صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ورقم جلوس الطالب.
مراجعة ورقة الإجابة: يتم استلام صورة من ورقة الإجابة لمراجعتها، وفي حالة وجود أي ملاحظات، يُدوّن الطالب تقريرًا يحدد فيه الملاحظات على التصحيح.
تسليم التقرير: يُسلم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول للمراجعة.
متابعة النتيجة: بعد 15 يومًا من انتهاء فترة التقديم، يتم إرسال نتيجة التظلمات إلى الإدارات التعليمية، ويمكن للطالب الاطلاع على النتيجة في الإدارة أو في مدرسته.
أماكن تقديم التظلمات في محافظة المنوفية
- شبين الكوم: مدرسة سعد الحرة الابتدائية
- منوف: ديوان إدارة منوف التعليمية الجديد
- أشمون: شؤون الطلبة في ديوان الإدارة
- تلا: ديوان إدارة تلا التعليمية
- قويسنا: ديوان إدارة قويسنا القديم
- الباجور: مدرسة المؤسسة الابتدائية بنين
- الشهداء: ديوان إدارة الشهداء التعليمية
- بركة السبع: ديوان إدارة بركة السبع التعليمية
- سرس الليان: ديوان إدارة سرس الليان التعليمية
- السادات: ديوان إدارة السادات التعليمية
ملاحظات هامة:
استرداد الرسوم: في حالة حصول الطالب على درجات إضافية بعد التظلم، يحق له استرداد المبلغ المدفوع عن كل مادة تمت مراجعتها وإعادة درجاتها.
الالتزام بالتعليمات: يُمنع دخول الهواتف المحمولة أثناء جلسة الاطلاع، ويُسمح بدخول الطالب وولي أمره فقط.