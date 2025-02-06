فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنوفية: الإجراءات والمواعيد

طلاب وجامعات
تظلمات الشهادة الإعدادية
تظلمات الشهادة الإعدادية

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 في محافظة المنوفية بنسبة نجاح بلغت 82.38%، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في مراجعة نتائجهم.

مواعيد تقديم التظلمات

  • بدء التقديم: الأربعاء، 5 فبراير 2025
  • مدة التقديم: 15 يومًا

خطوات وإجراءات تقديم التظلم

التوجه إلى الإدارة التعليمية: يجب على الطالب أو ولي أمره الذهاب إلى الإدارة التعليمية التابع لها، مصطحبًا صورة من رقم الجلوس والرقم القومي لولي الأمر.

دفع رسوم التظلم: تُدفع رسوم قدرها 35 جنيهًا لكل مادة يرغب الطالب في التظلم بشأنها، وذلك في خزينة الإدارة التعليمية.

تقديم إيصال الدفع: بعد الدفع، يُسلم إيصال الدفع والاستمارة إلى شؤون الطلاب لتحديد موعد للاطلاع على ورقة الإجابة.

الاطلاع على ورقة الإجابة: في الموعد المحدد، يتوجه الطالب وولي أمره فقط إلى مقر كنترول الإدارة، مصطحبين صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ورقم جلوس الطالب.

مراجعة ورقة الإجابة: يتم استلام صورة من ورقة الإجابة لمراجعتها، وفي حالة وجود أي ملاحظات، يُدوّن الطالب تقريرًا يحدد فيه الملاحظات على التصحيح.

تسليم التقرير: يُسلم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول للمراجعة.

متابعة النتيجة: بعد 15 يومًا من انتهاء فترة التقديم، يتم إرسال نتيجة التظلمات إلى الإدارات التعليمية، ويمكن للطالب الاطلاع على النتيجة في الإدارة أو في مدرسته.

أماكن تقديم التظلمات في محافظة المنوفية

  • شبين الكوم: مدرسة سعد الحرة الابتدائية
  • منوف: ديوان إدارة منوف التعليمية الجديد
  • أشمون: شؤون الطلبة في ديوان الإدارة
  • تلا: ديوان إدارة تلا التعليمية
  • قويسنا: ديوان إدارة قويسنا القديم
  • الباجور: مدرسة المؤسسة الابتدائية بنين
  • الشهداء: ديوان إدارة الشهداء التعليمية
  • بركة السبع: ديوان إدارة بركة السبع التعليمية
  • سرس الليان: ديوان إدارة سرس الليان التعليمية
  • السادات: ديوان إدارة السادات التعليمية

 

ملاحظات هامة:

استرداد الرسوم: في حالة حصول الطالب على درجات إضافية بعد التظلم، يحق له استرداد المبلغ المدفوع عن كل مادة تمت مراجعتها وإعادة درجاتها.

الالتزام بالتعليمات: يُمنع دخول الهواتف المحمولة أثناء جلسة الاطلاع، ويُسمح بدخول الطالب وولي أمره فقط.

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