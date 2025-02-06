فتح باب تظلمات الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة المنوفية: الإجراءات والمواعيد

بعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 في محافظة المنوفية بنسبة نجاح بلغت 82.38%، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في مراجعة نتائجهم.

مواعيد تقديم التظلمات

بدء التقديم: الأربعاء، 5 فبراير 2025

الأربعاء، 5 فبراير 2025 مدة التقديم: 15 يومًا

خطوات وإجراءات تقديم التظلم

التوجه إلى الإدارة التعليمية: يجب على الطالب أو ولي أمره الذهاب إلى الإدارة التعليمية التابع لها، مصطحبًا صورة من رقم الجلوس والرقم القومي لولي الأمر.

دفع رسوم التظلم: تُدفع رسوم قدرها 35 جنيهًا لكل مادة يرغب الطالب في التظلم بشأنها، وذلك في خزينة الإدارة التعليمية.

تقديم إيصال الدفع: بعد الدفع، يُسلم إيصال الدفع والاستمارة إلى شؤون الطلاب لتحديد موعد للاطلاع على ورقة الإجابة.

الاطلاع على ورقة الإجابة: في الموعد المحدد، يتوجه الطالب وولي أمره فقط إلى مقر كنترول الإدارة، مصطحبين صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر ورقم جلوس الطالب.

مراجعة ورقة الإجابة: يتم استلام صورة من ورقة الإجابة لمراجعتها، وفي حالة وجود أي ملاحظات، يُدوّن الطالب تقريرًا يحدد فيه الملاحظات على التصحيح.

تسليم التقرير: يُسلم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول للمراجعة.

متابعة النتيجة: بعد 15 يومًا من انتهاء فترة التقديم، يتم إرسال نتيجة التظلمات إلى الإدارات التعليمية، ويمكن للطالب الاطلاع على النتيجة في الإدارة أو في مدرسته.

أماكن تقديم التظلمات في محافظة المنوفية

شبين الكوم: مدرسة سعد الحرة الابتدائية

مدرسة سعد الحرة الابتدائية منوف: ديوان إدارة منوف التعليمية الجديد

ديوان إدارة منوف التعليمية الجديد أشمون: شؤون الطلبة في ديوان الإدارة

شؤون الطلبة في ديوان الإدارة تلا: ديوان إدارة تلا التعليمية

ديوان إدارة تلا التعليمية قويسنا: ديوان إدارة قويسنا القديم

ديوان إدارة قويسنا القديم الباجور: مدرسة المؤسسة الابتدائية بنين

مدرسة المؤسسة الابتدائية بنين الشهداء: ديوان إدارة الشهداء التعليمية

ديوان إدارة الشهداء التعليمية بركة السبع: ديوان إدارة بركة السبع التعليمية

ديوان إدارة بركة السبع التعليمية سرس الليان: ديوان إدارة سرس الليان التعليمية

ديوان إدارة سرس الليان التعليمية السادات: ديوان إدارة السادات التعليمية

ملاحظات هامة:

استرداد الرسوم: في حالة حصول الطالب على درجات إضافية بعد التظلم، يحق له استرداد المبلغ المدفوع عن كل مادة تمت مراجعتها وإعادة درجاتها.

الالتزام بالتعليمات: يُمنع دخول الهواتف المحمولة أثناء جلسة الاطلاع، ويُسمح بدخول الطالب وولي أمره فقط.