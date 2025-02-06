استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بعد ارتفاعات سابقة

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الذهب

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الخميس 6 فبراير 2025، استقرارًا ملحوظًا بعد الارتفاعات التي سجلتها خلال الأيام الماضية. 

يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات أسعار الذهب عالميًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

العيارالسعر للشراءالسعر للبيع
عيار 244،560 جنيهًا4،583 جنيهًا
عيار 224،180 جنيهًا4،201 جنيهًا
عيار 213،990 جنيهًا4،010 جنيهًا
عيار 183،420 جنيهًا3،437 جنيهًا
عيار 142،660 جنيهًا2،673 جنيهًا
عيار 122،280 جنيهًا2،291 جنيهًا
الجنيه الذهب31،920 جنيهًا32،080 جنيهًا

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب، حيث سجلت الأوقية نحو 2،866.11 دولار للبيع و2،865.80 دولار للشراء.

مصنعية الذهب في مصر

تختلف قيمة المصنعية المضافة على سعر جرام الذهب من محل لآخر، وتتراوح عادةً بين 100 و150 جنيهًا للجرام، وذلك بناءً على تصميم القطعة والعيار المستخدم.

نصيحة للمشترين

نظرًا للتذبذبات المستمرة في أسعار الذهب، يُنصح الراغبون في الشراء أو الاستثمار بمتابعة الأسعار بشكل دوري والتأكد من الأسعار في محلات الصاغة المختلفة للحصول على أفضل العروض.

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