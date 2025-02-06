استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بعد ارتفاعات سابقة
شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم، الخميس 6 فبراير 2025، استقرارًا ملحوظًا بعد الارتفاعات التي سجلتها خلال الأيام الماضية.
يأتي هذا الاستقرار بالتزامن مع ثبات أسعار الذهب عالميًا.
أسعار الذهب في مصر اليوم
|العيار
|السعر للشراء
|السعر للبيع
|عيار 24
|4،560 جنيهًا
|4،583 جنيهًا
|عيار 22
|4،180 جنيهًا
|4،201 جنيهًا
|عيار 21
|3،990 جنيهًا
|4،010 جنيهًا
|عيار 18
|3،420 جنيهًا
|3،437 جنيهًا
|عيار 14
|2،660 جنيهًا
|2،673 جنيهًا
|عيار 12
|2،280 جنيهًا
|2،291 جنيهًا
|الجنيه الذهب
|31،920 جنيهًا
|32،080 جنيهًا
سعر الذهب عالميًا
على الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب، حيث سجلت الأوقية نحو 2،866.11 دولار للبيع و2،865.80 دولار للشراء.
مصنعية الذهب في مصر
تختلف قيمة المصنعية المضافة على سعر جرام الذهب من محل لآخر، وتتراوح عادةً بين 100 و150 جنيهًا للجرام، وذلك بناءً على تصميم القطعة والعيار المستخدم.
نصيحة للمشترين
نظرًا للتذبذبات المستمرة في أسعار الذهب، يُنصح الراغبون في الشراء أو الاستثمار بمتابعة الأسعار بشكل دوري والتأكد من الأسعار في محلات الصاغة المختلفة للحصول على أفضل العروض.