عاجل:- ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 فبراير 2025

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس، 6 فبراير 2025، في عدد من البنوك المصرية.

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك، سجل أعلى سعر شراء للدولار 50.28 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع 50.35 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع مصرف أبوظبي الإسلامي 50.28 جنيه 50.38 جنيه بنك قناة السويس 50.28 جنيه 50.38 جنيه بنك الإسكندرية 50.27 جنيه 50.37 جنيه البنك التجاري الدولي (CIB) 50.27 جنيه 50.37 جنيه البنك المصري الخليجي 50.27 جنيه 50.37 جنيه بنك مصر 50.26 جنيه 50.36 جنيه البنك الأهلي المصري 50.26 جنيه 50.36 جنيه المصرف المتحد 50.26 جنيه 50.36 جنيه البنك العقاري المصري العربي 50.25 جنيه 50.35 جنيه المصرف العربي الدولي 50.25 جنيه 50.35 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

سعر الشراء: 50.25 جنيه

50.25 جنيه سعر البيع: 50.39 جنيه

تأثير ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري

يؤثر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على عدة جوانب اقتصادية، أبرزها:

زيادة تكلفة الواردات: يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد السلع والخدمات، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات المحلية.

ارتفاع معدلات التضخم: قد يسهم ارتفاع تكلفة السلع المستوردة في زيادة معدلات التضخم، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

تأثير على الديون الخارجية: يزيد ارتفاع الدولار من عبء الديون الخارجية المقومة بالعملة الأجنبية، مما يؤثر على الميزانية العامة للدولة.

تأثيرات ارتفاع سعر صرف الدولار على الاستثمار الأجنبي

جذب الاستثمارات

قد يعتبر بعض المستثمرين الأجانب أن ارتفاع الدولار مؤشرًا إيجابيًا للاستثمار في مصر، نظرًا لزيادة العوائد المحتملة عند تحويل الأرباح إلى عملاتهم الأصلية.

زيادة تكلفة الاستثمار

من ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الاستثمار في المشاريع التي تعتمد على استيراد المعدات والمواد الخام، مما قد يثني بعض المستثمرين عن الدخول في السوق المصري.

تتأثر أسعار الصرف بالعديد من العوامل المحلية والدولية، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات المستمرة من المصادر الرسمية والبنوك المحلية.