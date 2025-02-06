عاجل:- ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6 فبراير 2025

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شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس، 6 فبراير 2025، في عدد من البنوك المصرية.

ووفقًا لآخر تحديثات البنوك، سجل أعلى سعر شراء للدولار 50.28 جنيه، بينما بلغ أقل سعر للبيع 50.35 جنيه.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصرف أبوظبي الإسلامي50.28 جنيه50.38 جنيه
بنك قناة السويس50.28 جنيه50.38 جنيه
بنك الإسكندرية50.27 جنيه50.37 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)50.27 جنيه50.37 جنيه
البنك المصري الخليجي50.27 جنيه50.37 جنيه
بنك مصر50.26 جنيه50.36 جنيه
البنك الأهلي المصري50.26 جنيه50.36 جنيه
المصرف المتحد50.26 جنيه50.36 جنيه
البنك العقاري المصري العربي50.25 جنيه50.35 جنيه
المصرف العربي الدولي50.25 جنيه50.35 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

  • سعر الشراء: 50.25 جنيه
  • سعر البيع: 50.39 جنيه

تأثير ارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المصري

يؤثر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على عدة جوانب اقتصادية، أبرزها:

زيادة تكلفة الواردات: يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة استيراد السلع والخدمات، مما قد ينعكس على أسعار المنتجات المحلية.

ارتفاع معدلات التضخم: قد يسهم ارتفاع تكلفة السلع المستوردة في زيادة معدلات التضخم، مما يؤثر على القوة الشرائية للمواطنين.

تأثير على الديون الخارجية: يزيد ارتفاع الدولار من عبء الديون الخارجية المقومة بالعملة الأجنبية، مما يؤثر على الميزانية العامة للدولة.

تأثيرات ارتفاع سعر صرف الدولار على الاستثمار الأجنبي

جذب الاستثمارات

قد يعتبر بعض المستثمرين الأجانب أن ارتفاع الدولار مؤشرًا إيجابيًا للاستثمار في مصر، نظرًا لزيادة العوائد المحتملة عند تحويل الأرباح إلى عملاتهم الأصلية.

زيادة تكلفة الاستثمار

من ناحية أخرى، قد يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الاستثمار في المشاريع التي تعتمد على استيراد المعدات والمواد الخام، مما قد يثني بعض المستثمرين عن الدخول في السوق المصري.

 

تتأثر أسعار الصرف بالعديد من العوامل المحلية والدولية، لذا يُنصح بمتابعة التحديثات المستمرة من المصادر الرسمية والبنوك المحلية.

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