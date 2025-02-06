استقرار أسعار الفراخ اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في الأسواق المصرية

الاقتصاد
الفراخ
الفراخ

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 6 فبراير 2025 استقرارًا في الأسواق المحلية، بعد أن شهدت ارتفاعًا في تعاملات بداية الأسبوع.

 وانخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بمقدار جنيهين قبل أن يستقر عند مستوياته الحالية.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن والأسواق المحلية

النوعسعر البورصة (للكيلو)سعر المستهلك (للكيلو)
الفراخ البيضاء88 جنيهًا88 - 97 جنيهًا
الفراخ البلدي125 جنيهًا126 - 132 جنيهًا
الفراخ الساسو113 جنيهًا114 - 120 جنيهًا

 ملحوظة: تختلف أسعار الفراخ من منطقة لأخرى حسب تكاليف النقل وهوامش الربح.

أسعار البيض اليوم الخميس 6 فبراير 2025

شهدت أسعار البيض اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

النوعسعر الكرتونة (في المزرعة)سعر المستهلك
البيض الأبيض155 جنيهًا155 - 160 جنيهًا
البيض الأحمر160 جنيهًا160 - 165 جنيهًا
البيض البلدي160 جنيهًا160 - 170 جنيهًا

عوامل استقرار أسعار الدواجن في الأسواق

 تراجع أسعار الأعلاف: انخفاض تكاليف إنتاج الدواجن أثر على استقرار الأسعار.
 زيادة المعروض: تحسن الإنتاج في المزارع ساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
السياسات الحكومية: جهود الدولة في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار للحفاظ على استقرار الأسعار.

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