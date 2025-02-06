استقرار أسعار الفراخ اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الفراخ اليوم الخميس 6 فبراير 2025 استقرارًا في الأسواق المحلية، بعد أن شهدت ارتفاعًا في تعاملات بداية الأسبوع.

وانخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء بمقدار جنيهين قبل أن يستقر عند مستوياته الحالية.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن والأسواق المحلية

النوع سعر البورصة (للكيلو) سعر المستهلك (للكيلو) الفراخ البيضاء 88 جنيهًا 88 - 97 جنيهًا الفراخ البلدي 125 جنيهًا 126 - 132 جنيهًا الفراخ الساسو 113 جنيهًا 114 - 120 جنيهًا

ملحوظة: تختلف أسعار الفراخ من منطقة لأخرى حسب تكاليف النقل وهوامش الربح.

أسعار البيض اليوم الخميس 6 فبراير 2025

شهدت أسعار البيض اليوم استقرارًا ملحوظًا، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:

النوع سعر الكرتونة (في المزرعة) سعر المستهلك البيض الأبيض 155 جنيهًا 155 - 160 جنيهًا البيض الأحمر 160 جنيهًا 160 - 165 جنيهًا البيض البلدي 160 جنيهًا 160 - 170 جنيهًا

عوامل استقرار أسعار الدواجن في الأسواق

تراجع أسعار الأعلاف: انخفاض تكاليف إنتاج الدواجن أثر على استقرار الأسعار.

زيادة المعروض: تحسن الإنتاج في المزارع ساعد في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

السياسات الحكومية: جهود الدولة في ضبط الأسواق ومنع الاحتكار للحفاظ على استقرار الأسعار.