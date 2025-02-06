عاجل:- ارتفاع أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025

سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس 6 فبراير 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق والمصانع مقارنة بيوم الأربعاء الماضي.

حيث أظهرت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء أن سعر طن حديد عز ارتفع بنحو 812 جنيهًا، بينما سجل الحديد الاستثماري زيادة قدرها 494 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

النوع سعر الطن حديد عز 40،237 جنيهًا حديد السويس 36،000 جنيهًا الحديد الاستثماري 38،099 جنيهًا حديد ستيل 36،500 جنيهًا حديد بشاي 36،000 جنيهًا

هذه الأسعار تمثل أسعار الحديد في المصانع الكبرى، وقد تختلف الأسعار في الأسواق المحلية والمحلات التجارية حسب تكاليف النقل.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 6 فبراير 2025

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد، شهدت أسعار الأسمنت أيضًا زيادة حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 2997 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت