عاجل:- ارتفاع أسعار الحديد في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025

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الحديد

سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس 6 فبراير 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق والمصانع مقارنة بيوم الأربعاء الماضي. 

حيث أظهرت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء أن سعر طن حديد عز ارتفع بنحو 812 جنيهًا، بينما سجل الحديد الاستثماري زيادة قدرها 494 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم في مصر

النوعسعر الطن
حديد عز40،237 جنيهًا
حديد السويس36،000 جنيهًا
الحديد الاستثماري38،099 جنيهًا
حديد ستيل36،500 جنيهًا
حديد بشاي36،000 جنيهًا

 هذه الأسعار تمثل أسعار الحديد في المصانع الكبرى، وقد تختلف الأسعار في الأسواق المحلية والمحلات التجارية حسب تكاليف النقل.

أسعار الأسمنت اليوم الخميس 6 فبراير 2025

بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الحديد، شهدت أسعار الأسمنت أيضًا زيادة حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 2997 جنيهًا.

أسباب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت

  1. ارتفاع أسعار الخامات العالمية: خاصة الحديد، بسبب زيادة الطلب في الأسواق العالمية.
  2. زيادة تكاليف الإنتاج: نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، والوقود، وأجور العمال.
  3. تأثر سعر صرف الجنيه المصري: بالتحركات الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية، مما يزيد من التكلفة المحلية.
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