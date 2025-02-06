رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في 23 محافظة برقم الجلوس والاسم

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نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

أعلنت مديريات التربية والتعليم في 23 محافظة عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2025 الترم الأول، وذلك عقب انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة الرسمية.

يمكن الآن لجميع الطلاب في هذه المحافظات الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيًا عبر المواقع الرسمية لمديريات التربية والتعليم الخاصة بكل محافظة باستخدام رقم الجلوس والاسم.

المحافظات التي ظهرت فيها نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

شملت النتائج محافظات:
شمال سيناء، سوهاج، الوادي الجديد، بورسعيد، القاهرة، السويس، بني سويف، الغربية، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، مطروح، المنيا، الدقهلية، دمياط، الإسماعيلية، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، وأسيوط.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في بعض المحافظات

  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط: اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان: اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية: اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج: اضغط هنا
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية: اضغط هنا

كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

  1. الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم للمحافظة.
  2. اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية.
  3. إدخال رقم الجلوس والاسم.
  4. الضغط على استعلام للحصول على النتيجة.

ملاحظات هامة:

  • تأكد من إدخال رقم الجلوس بشكل دقيق للحصول على النتيجة الصحيحة.
  • تابع المواقع الرسمية للحصول على أحدث التحديثات حول نتائج باقي المحافظات.
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